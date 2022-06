Jugendfußball : Rekord: FC Aldekerk begrüßt mehr als 100 Mannschaften

Aldekerk Nach langer Corona-Unterbrechung war die Jupp-Tillmanns-Sportwoche für Nachwuchskicker zur Freude der Organisatoren ein voller Erfolg.

Pausenlos im Einsatz waren die Organisatoren am Turniertag der C-, D- und E-Junioren. In sämtlichen Wettbewerben waren jeweils rund 20 Teams mit von der Partie. Vom frühen Morgen bis in die Abenddämmerung hinein rollte in der Landwehr-Arena ununterbrochen der Ball. Entsprechend groß war auch der Andrang im Getränke-Pavillon, an der Kuchentheke oder am Grill. „Ohne die tatkräftige Unterstützung der Helfer, darunter auch viele Eltern, könnten wir eine Sportwoche in dieser Größenordnung gar nicht stemmen. Alle haben an einem Strang gezogen“, so van den Broek.