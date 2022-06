Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Ein poetischer Musiktheaterabend voller Emotionen

Sara Buschulte begeisterte mit einem poetischen Musiktheater ihr Publikum im Kultur-Haus Zach. Foto: Stefan Noppenberger

Hückeswagen Die Künstlerin Sara Buschulte berührte am Samstagabend mit ihrem Programm „Seiltanz“ das Publikum im Kultur-Haus Zach auf ganz besondere Weise.

Als ein Sammelsurium der unterschiedlichsten Dinge präsentierte sich am Samstag die Bühne des Kultur-Hauses Zach, als Sara Buschulte unter dem Titel „Seiltanz“ ein poetisches Musiktheater präsentierte. Vor der Freitreppe standen verschiedenen Musikinstrumenten, wie ein Piano, eine Gitarre, eine Ukulele sowie ein kleiner Tisch, ein Puppenbett und ein großer Kerzenleuchter. So wirkte bereits das Bühnenbild, als ob man zum einen in ein Kinderzimmer schaut, zum anderen aber auch den Raum eines Erwachsenen erblickt. Inhaltlich ging es um den Spagat durchs Leben, welche Wege eingeschlagen werden und dass das Leben häufig einem Seiltanz gleicht.

Ab der ersten Sekunde verfolgte das Publikum gebannt die pantomimischen wie auch musikalischen Elemente und Textbeiträge der Künstlerin. So wurde die markante Freitreppe mit einbezogen, über die Sara Buschulte mit leisen summenden Tönen die Bühne betrat. Danach folgten immer wieder neue Traumbilder und Situationen, die jeder Zuschauer bereits selber erlebt haben dürfte. So ging es um die unbeschwerte Welt eines Kindes, das spielerisch Erfahrungen sammelt, aber auch um Themen der Erwachsenenwelt wie Liebe, Leid und Angst.

Die Künstlerin übernahm bei ihrem Programm die Figur einer Seiltänzerin, die zwischen Leichtigkeit und Melancholie balanciert und in verschiedene Rollen schlüpft – und im übertragenen Sinn ging es um das Leben selbst. So gab es Situationen, in der Sara Buschulte Angst und den Sprung über den eigenen Schatten verkörperte, um verliebte Momente und die Freude auf das nächste Treffen mit dem Liebsten, um Glück und Freiheit, aber auch um Enttäuschungen, die Suche nach dem Sinn des Lebens sowie verletzende Situationen. Unterstrichen wurden diese gespielten Bilder durch musikalische Beiträge. Zusätzlich gab es fiktive Passagen, als die Künstlerin beispielsweise als Engel auf der Bühne erschien und mit weißen Flügeln bildlich über die Bühne schwebte und das Thema Tod aufgriff.

„Als Seiltänzer konzentriert man sich in erster Linie auf das Seil. Aber im Leben geht es meist auch um das Drumherum, also um die Frage, was ist neben dem eigentlichen Weg“, erzählte Sara Buschulte nach ihrem Auftritt. „Das Programm entwickelt sich immer weiter und ich baue Improvisationen mit ein, je nachdem, wie das Publikum reagiert.“ So auch beim Auftritt im Kultur-Haus Zach in der Szene mit dem Sprung über den Schatten. Hier baute sie aufgrund der passenden Beleuchtung zusätzliche Schattenspiele mit ein, die zum einen auf dem Tuch vor dem Piano, aber auch an den Wänden der Treppe zu sehen waren.

Nach langanhaltendem Applaus und erst nach drei Zugaben entließ das Publikum die Künstlerin. Sara Buschulte hatte für einen berührenden und poetischen Musiktheaterabend gesorgt, der entschleunigte, eigene Gedankengänge erweckte und jede Menge Emotionen zuließ.

(BM)