Ex-Bundesligaprofi : Sunday Oliseh ist neuer Trainer des SV Straelen

Sunday Oliseh – hier ein Foto aus seiner Zeit als Profi bei Borussia Dortmund – wagt beim Viertligisten SV Straelen einen Neuanfang als Trainer. Foto: Borussia Dortmund

Exklusiv Straelen Der langjährige Bundesliga-Profi hat einen Vertrag an der Römerstraße unterschrieben und leitet am Mittwoch seine erste Trainingseinheit. Wie es zu seinem Engagement kam.

Die Trainersuche des Fußball-Regionalligisten SV Straelen hat ein Ende. In der kommenden Saison trägt ein prominenter Mann die sportliche Verantwortung an der Römerstraße: Sunday Oliseh. Der Nigerianer, der für sein Heimatland 52 Länderspiele bestritten hat und ab Juli 2015 auch sieben Monate lang die Nationalmannschaft trainierte, hat am Dienstag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 unterschrieben und wird am Mittwoch die erste Trainingseinheit leiten. Wie berichtet, hatte sich Thomas Brdaric, ursprünglich Wunschkandidat von Präsident Hermann Tecklenburg, kurzfristig gegen ein Engagement in Straelen entschieden – der ehemalige Nationalstürmer hat inzwischen in der Indian Super League angeheuert. Neben Sunday Oliseh hatten bis zuletzt Sven Schuchardt, langjähriger Nachwuchstrainer im „Fohlenstall“ von Borussia Mönchengladbach, und Straelens früherer Trainer Rachid Sraizi zum engsten Kandidatenkreis gehört.

Sunday Oliseh ist vielen Fußballfreunden als langjähriger Profi in Diensten der Bundesligisten 1. FC Köln, Borussia Dortmund und VfL Bochum noch in guter Erinnerung. Seine erfolgreichste Zeit erlebte der technisch versierte Mittelfeldspieler in den Jahren 1997 bis 1999 als Kapitän von Ajax Amsterdam. 1996 gewann er mit Nigeria bei den Olympischen Spielen in Atlanta die Goldmedaille.

Ende Dezember 2016 hatte Sunday Oliseh sein Amt als Trainer beim niederländischen Zweitligisten Fortuna Sittard angetreten und dort innerhalb kurzer Zeit aus einem Abstiegskandidaten einen Aufstiegsaspiranten geformt. Nach Streitigkeiten mit dem Vorstand des Vereins, die zum Teil auch in der Öffentlichkeit ausgetragen wurden, musste Oliseh im Februar 2018 gehen. Seitdem war es relativ still um den Ex-Profi geworden, der im vergangenen Jahr unter dem Titel „Audacity to Refuse“ („Mut zum Widerstand“) seine Biographie veröffentlicht hat. Das Buch, in dem er auch aus seiner Zeit in der Bundesliga aus dem Nähkästchen plaudert, ist bislang nur in englischer Sprache erhältlich.