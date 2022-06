Schwimmen : Caroline Stark schreibt Vereinsgeschichte

Geldern Schwimmerin des SC Delphin Geldern belegt Platz zwölf bei Deutscher Mehrkampf-Meisterschaft in Dresden und verbessert mehrfach ihre Bestzeiten.

Caroline Stark hat für einen Höhepunkt in der Geschichte des Schwimm-Clubs Delphin Geldern gesorgt. Die elfjährige Freistil-Spezialistin landete bei der Deutschen-Mehrkampfmeisterschaft der Jahrgänge 2010 und 2011, die jetzt in Dresden ausgetragen wurden, in der Gesamtwertung auf dem zwölften Platz. Damit verbuchte sie das beste Resultat, das jemals ein Talent aus den Reihen des Gelderner Vereins erzielt hat.

Caroline Stark erwischte am ersten Wettkampftag über 400 Meter Freistil einen glänzenden Start. Sie schlug in sehr guten 5:22,15 Minuten an und verbesserte damit ihre bisherige Bestzeit um neun Sekunden. Am zweiten Wettkampftag standen 50 Meter Beinschlag sowie 100 und 200 Meter Freistil auf dem Programm. In der Disziplin „Beinschlag“, die ihr nicht sonderlich liegt, büßte die Gelderner Schülerin ihre Chancen auf eine einstellige Platzierung ein. Über 100 Meter Freistil ging sie wieder besonders motiviert an den Start und blieb in 1:09,89 Minuten erstmals unter der Marke von 1:10.