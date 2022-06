Leichtathletik : Neue Wege beim Sommerabendlauf des TSV Weeze

Die Premiere 2019 war ein Erfolg. 669 Teilnehmer waren am Start. Foto: Arnulf Stoffel (ast)

Weeze Der Ausrichter hat die Strecke für die zweite Auflage der Veranstaltung, die am Freitag stattfindet, verändert. So haben Zuschauer einen besseren Überblick. Knapp 300 Sportler werden zu den Rennen im Ortskern erwartet.

Mit zwei Jahren Zwangspause hatte beim TSV Weeze wohl niemand gerechnet, als der Sommerabendlauf 2019 eine überaus erfolgreiche Premiere feierte. Doch die Corona-Pandemie zwang den Veranstalter zu zwei Absagen in Folge. Doch nun kann der Volkslauf wieder über die Bühne gehen. Am Freitagabend sind bis zu 300 Athleten im Ortskern der Gemeinde am Start, die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr.

203 Sportler hatten sich bis Mittwoch für den Sommerabendlauf angemeldet. Damit droht ein deutlicher Rückgang im Vergleich zur Premiere, als 669 Teilnehmer an den Start gingen. Davon waren knapp die Hälfte Kinder und Jugendliche.

Info Das Programm beim Sommerabendlauf Zeitplan Der Sommerabendlauf wird am Freitag um 18 Uhr mit dem Bambini-Rennen eröffnet. Es folgen um 18.20 Uhr der 1000-Meter-Schülerlauf und um 18.45 Uhr der 3000-Meter-Jugendlauf. Den Abschluss bildet um 19.30 Uhr der 5000-Meter-Hauptlauf. Der Veranstalter rechnet damit, dass die Siegerehrung um 20.30 Uhr beginnen kann. Infrastruktur Der TSV Weeze weist darauf hin, dass vor Ort keine Umkleiden und Duschen zur Verfügung stehen. Toiletten sind allerdings im Bürgerhaus vorhanden.

„Wir hatten im Vorfeld etwa 300 Teilnehmer anvisiert, das könnten wir inklusive der Nachmeldungen vor Ort auch noch schaffen. Immerhin wissen wir auch, dass Vereine erfahrungsgemäß recht spät melden. Es war allerdings zu erwarten, dass die Teilnehmerzahl diesmal nicht allzu üppig ausfällt. Das zeigt der Blick auf andere Läufe, die in den vergangenen Wochen stattgefunden haben“, sagt Stefan Foreman, stellvertretender Leiter der ausrichtenden Leichtathletik-Abteilung des TSV Weeze.

Und tatsächlich: Laufveranstaltungen in der Region hatten zuletzt mit einer rückläufigen Nachfrage zu kämpfen. Während es beim Brunnenlauf in Sonsbeck 2019 noch 1700 teilnehmende Kinder, Jugendliche und Erwachsene waren, gingen Ende Mai bloß 982 Athleten an den Start. Das gleiche Bild offenbarte sich in der vergangenen Woche beim Steintorlauf in Goch. Die Teilnehmerzahl sank von 1719 auf 977. Besonders deutlich fielen die Einbußen jeweils bei den Hauptläufen der Erwachsenen aus. „Der diesjährige Termin fällt zusammen mit dem letzten Schultag vor den Sommerferien. Weil viele gleich in den Urlaub fahren, kostet uns das einige Anmeldungen und Helfer“, sagt Stefan Foreman.

Vier Distanzen bietet der TSV an. Um 18 Uhr steigt der Bambinilauf über 350 Meter. Es folgt der 1000-Meter-Schülerlauf, Jugendliche sind drei Kilometer unterwegs. Für den Abschluss sorgt ab 19.30 Uhr der Hauptlauf der Erwachsenen über 5000 Meter. Nachmeldungen sind bis 45 Minuten vor dem jeweiligen Start im Meldebüro auf dem Vittinghoff-Schell-Platz möglich. jedoch wird dann eine Nachmeldegebühr in Höhe von zwei Euro erhoben. Das reguläre Startgeld beträgt zwischen einem Euro (Bambini) und acht Euro (Erwachsene). Hinzu kommt ein Chip-Pfand von zwei Euro, der Betrag wird bei Rückgabe erstattet. „Hinter diesem Lauf steckt monatelange Arbeit. Die Vorbereitungen laufen schon sehr lange. Wir mussten Sponsoren finden, uns mit dem Bürgerhaus-Verein absprechen, die Strecke erneuern und unsere Pläne mit der Gemeinde abstimmen. Auch um Straßensperrungen, Parkmöglichkeiten und die Logistik mussten wir uns kümmern. Hinzu kommt, dass es schwieriger geworden ist, ehrenamtliche Helfer zu finden“, sagt Stefan Foreman. Und auch Corona wirkt sich weiter aus: Einige Ehrenamtliche fallen mit einer Infektion aus.

Die Strecke ist insofern geändert worden, als dass die Teilnehmer in diesem Jahr im Ortskern bleiben. So sind die Läufer unter anderem auf dem Alten Markt, dem Cyriakus-Platz, der Karl-Arnold-Straße und der Kevelaerer Straße unterwegs. Damit ist es auch für die Zuschauer leichter, das sportliche Treiben zu überblicken. Eine Runde ist einen Kilometer lang.