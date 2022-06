Turnier des SC Heide : Zwölf Mannschaften, 33 Grad und ein Bierpokal

Hückeswagen Der SC Heide richtete nun am Samstag bei Höchsttemperaturen das erste Jux-Turnier um den Wupperpokal nach der Corona-Zwangspause aus.

33 Grad, Fußball und frisch gezapftes Bier: Die Voraussetzungen für das Turnier bote in dieser Kombination ein Risiko. „Einem Torwart sind auf dem Platz die Sohlen abgeschmolzen“, berichtete dann auch Kevin Zrock. Dennoch: Die gute Laune ließen sich die Fußballer an der Schnabelsmühle nicht verderben. Nach der Corona-Pause konnte der SC Heide endlich wieder zu dem beliebten Jux-Turnier einladen – zwölf Teams reisten an. Voraussetzung: „Fußball spielen und Bier trinken, ohne böse zu werden“, erklärte Heide-Chef Zrock. Mit diesem Motto pflegt der junge Verein seine Wurzeln. „Wir sind schließlich aus einer Bierlaune entstanden“, erinnerte Zrock. „So haben wir uns gegründet und so bleiben wir auch.“ Trotz des sportlichen Erfolgs. Und so kommen zum Jux-Turnier um den Wupperpokal traditionell auch Hobbymannschaften mit ähnlicher Philosophie – wie die große Mannschaft aus Cuxhaven, die im Internet auf den SC Heide aufmerksam geworden war, Kontakt aufnahm und keines der Jux-Turniere auslässt. „Das passt einfach“, sagt Zrock. Dieses Jahr reisten die Cuxhavener mit dem Neun-Euro-Ticket an und sorgten für große Heiterkeit am Spielfeldrand – samt Pool und Gartenschlauch.