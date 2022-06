Interview Lars Allofs : Der Meistermacher plant bereits den nächsten Aufstieg

Kevelaer/Straelen Viktoria Winnekendonk hat die Rückkehr in die Fußball-A-Liga geschafft. Der Trainer möchte jetzt die B-Junioren des SV Straelen in die Niederrheinliga führen.

Zwei Aufstiegsfeiern in einem Sommer – Fußball-Trainer Lars Allofs könnte in diesem Jahr eine ganz besondere Erfolgsgeschichte schreiben. Das erste Kapitel ist bereits fertig. Am Sonntag machte der 43-Jährige mit Viktoria Winnekendonk die Meisterschaft in der Gruppe zwei der B-Liga und damit die Rückkehr ins Kreisliga-Oberhaus perfekt. In Kürze übernimmt Allofs die B-Junioren des SV Straelen, die in der Qualifikationsrunde den Sprung in die Niederrheinliga schaffen möchten.