Interview mit Marcel Kempkes : Der Weezer Trainer hat genug vom Abstiegskampf

Trainer Marcel Kempkes hat die heikle Mission Klassenerhalt mit der Mannschaft des TSV Weeze erfolgreich abgeschlossen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Weeze Herzschlag-Rückrunde mit Happy End: In der nächsten Bezirksliga-Saison sollen beim TSV ruhigere Zeiten anbrechen. Verstärkungen für die Offensive geplant.

Dramatisch verlief nicht nur der letzte Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. In einer wahren Herzschlag-Rückrunde hat Trainer Marcel Kempkes, der im Dezember Interimscoach Martin van Hall abgelöst hatte, den TSV Weeze zum Klassenerhalt geführt. Doppeltes Glück für die Blau-Gelben: Damit rettete die „Erste“ gleichzeitig auch die Weezer Reserve, die ansonsten als Tabellensechster der Abstiegsrunde der Kreisliga A Kleve/Geldern den Gang in die B-Liga hätte antreten müssen.

Beim TuS Xanten musste Ihre Mannschaft in der achten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich hinnehmen. Beim Uedemer SV gelang mit drei Toren in den letzten zehn Minuten ein 3:2-Auswärtssieg. Beim 2:1 zum Abschluss in Veen verhinderte der Innenpfosten in der Nachspielzeit den Ausgleich, der den Abstieg bedeutet hätte. Wie viele Nerven hat der Abstiegskampf gekostet?

Marcel Kempkes Das waren schon sehr viele. Hinzu kommen ja noch unsere ganzen Unentschieden-Spiele, in denen wir teilweise so viele Chancen ausgelassen haben, dass es einfach nur zum Haareraufen war. So etwas möchte ich jedenfalls nicht noch einmal mitmachen.

Sie sind im Dezember ins kalte Wasser geworfen worden und haben bei Ihrer ersten Bezirksliga-Station gleich einmal eine Mannschaft übernommen, die mit dem Rücken zur Wand stand. Was ist letztlich das Erfolgsgeheimnis?

Kempkes Es gibt nicht nur einen Grund dafür, weshalb die Mannschaft unter dem Strich den Klassenerhalt geschafft hat. Ein ganz wichtiger Faktor ist, dass wir nie die Nerven verloren haben. Die Jungs waren trotz der prekären Situation immer gut drauf und sind mit guter Laune zum Training und zu den Spielen gekommen. Auch mein langjähriger Weggefährte Michael Moll, der mich seit März als Co-Trainer unterstützt und in einigen Spielen vertreten hat, hat großen Anteil daran, dass wir unser Ziel erreicht haben.

Bringt die Mannschaft das Potenzial mit, um in Zukunft die Abstiegszone auf Distanz halten zu können?

Kempkes Davon bin ich fest überzeugt. In der gesamten Rückrunde haben wir im Grunde genommen nur ein einziges Mal richtig enttäuscht. Und das war beim 0:1 in Walbeck. Ansonsten haben Leistungsbereitschaft und Wille immer immer gestimmt. Auch die nötige spielerische Qualität ist vorhanden.

Welches Manko müssen Sie noch in Angriff nehmen?

Kempkes Wie schon gesagt, hätten wir uns das Zittern bis zum Schluss ersparen können, wenn wir unsere Chancen konsequenter genutzt hätten. Uns hat ganz einfach ein typischer Knipser gefehlt. In Henning Mülders aus Kevelaer haben wir für die kommende Saison bereits einen vielseitig einsetzbaren Mittelfeldspieler verpflichtet, der auch Torgefahr ausstrahlt. Und wir werden sicherlich gerade im Offensivbereich noch was machen.

Hat sich die Reserve schon bei Ihrer Mannschaft bedankt, dass sie auch in Zukunft in der Kreisliga A spielen darf?

Kempkes Unsere Zweite war auf Mannschaftsfahrt in Hamburg und ist rechtzeitig zurückgekehrt, um uns in Veen unterstützen zu können. Die Jungs und viele andere Fans haben uns im entscheidenden Moment den Rücken gestärkt und für eine tolle Atmosphäre gesorgt. Anschließend haben wir zusammen noch kräftig gefeiert.

Wie sieht die Vorbereitung auf die nächste Saison aus? Die Sommerpause ist sehr kurz.