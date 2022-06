Aus den Vereinen : Fußball-Fest für das ganze Dorf beim FC Aldekerk

Fußball ohne Taktikzwänge: Der Bambini-Treff steht am Samstag auf dem Kunstrasen auf dem Programm. Foto: Gottfried Evers

Kerken Das Warten hat ein Ende: Von Mittwoch bis Sonntag findet die Jupp-Tillmanns-Sportwoche in der Landwehr-Arena statt. Im Mittelpunkt stehen die Nachwuchskicker.

Es ist endlich wieder soweit – wie so viele Veranstaltungen war auch die Jupp-Tillmanns-Sportwoche, die der FC Aldekerk zum Gedenken an seinen langjährigen Jugendleiter ausrichtet, in den vergangenen beiden Jahren der Pandemie zum Opfer gefallen. „Umso größer ist im ganzen Verein die Freude, wieder zahlreiche aktive Spieler samt Anhang und anderen Interessierten an der Landwehr begrüßen zu dürfen“, sagt Jakob Franke, Jugend-Obmann des FCA.

Schließlich stellt die Jugendwoche einen Eckpfeiler des Aldekerker Vereinslebens dar, der bereits Monate vorher akribisch geplant und vorbereitet wird. So geben am Mittwochabend traditionell die Damenmannschaften und die Alten Herren den Startschuss, bevor es an Fronleichnam turbulent wird: „Wir werden über 60 Jugendmannschaften zu Gast haben“, freut sich Franke über den großen Andrang bei den E-, D- und C-Junioren. Neben den Turnieren der jeweiligen Altersklassen, die den ganzen Tag andauern werden, können alle Nachwuchskicker außerdem beim Torwandschießen oder beim Fußball-Darts ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Auch für das leibliche Wohl der Fußballstars von morgen ist gesorgt: Am gesamten Wochenende stehen ein Getränke-Pavillon, eine Kuchentheke und ein Imbisswagen bereit.

Der Freitag steht dann in Zeichen der ältesten Nachwuchsspieler, der B- und A-Junioren. Hier tritt auch die älteste Jugendmannschaft des FCA ein letztes Mal in dieser Konstellation an, nachdem sie in der abgelaufenen Saison als Jugendspielgemeinschaft gemeinsam mit dem TSV Nieukerk die Meisterschaft in der Leistungsklasse feiern durfte – ein Turniergewinn auf heimischem Platz wäre sicherlich das i-Tüpfelchen auf einer herausragenden Saison, die mit dem Aufstieg in die Grenzlandliga belohnt wurde.

Wettertechnisch der beste Tag wird voraussichtlich der Samstag werden – passenderweise. Denn hier betreten die Bambini und damit die jüngsten Sportler den Rasen und dürfen zum ersten Mal richtige Turnierluft schnuppern. 16 Teams werden im „Fair-Play-Modus“ gegeneinander antreten. Auf der ganzen Platzanlage ist für viel Abwechslung gesorgt. „Damit es auch den Geschwistern nicht langweilig wird“, sagt Franke. Ordentlich Stimmung kommt auf, wenn im Anschluss das Juxturnier „Unser Dorf spielt Fußball“ stattifndet. Ab 14 Uhr stehen nicht Tore und Punkte, sondern Spaß und Geselligkeit im Vordergrund. Bei der letzten Auflage im Jahr 2019 waren 20 Hobby-Teams am Ball und kämpften um den Pokal, der auch diesmal wieder mit einer ordentlichen Portion Getränke-Wertmarken gefüllt ist. Nach der Siegerehrung gibt es Musik und Tanz im Festzelt – der Samstag endet meist erst tief in der Nacht.