Niederländischer Zweitligist ist zu Gast : SV Straelen testet gegen VVV Venlo

Straelen Der Fußball-Regionalligist empfängt an diesem Donnerstag den niederländischen Zweitligisten. Jos Luhukay kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Fußball aus der Feinkostabteilung möchte der Regionalligist SV Straelen seinen Zuschauern am Donnerstag um 19 Uhr im eigenen Stadion anbieten, wenn er zum Testspiel auf VVV Venlo trifft. Der SVS war bei den ersten beiden Vorbereitungspartien gegen den TSV Wa.-Wa. (2:1) und Germania Ratingen (0:2) weit weg von einer überzeugenden Vorstellung. Da kann es kaum als Entschuldigung gelten, dass mit Ausnahme von Torwart Robin Udegbe in beiden Spielen keiner von den sogenannten etablierten Spielern aus der abgelaufenen Saison als gesetzt galten und der Kader mit einer Flut von Probespielern und Neuverpflichtungen ergänzt wurde.

Die Teamverantwortlichen zogen aus diesen beiden Testspielen erste Konsequenzen, zu denen der Sportliche Leiter, Rudi Zedi, Stellung nimmt: „Ja, wir waren tatsächlich mit den Leistungen in den beiden Testspielen nicht zufrieden. Da spreche ich nicht nur die Probespieler und unsere Neuverpflichtungen an. Von einigen Probespielern mussten wir uns deshalb verabschieden, den einen oder anderen werden wir in den nächsten Tagen noch einmal genauer unter die Lupe nehmen und dann Entscheidungen treffen. Natürlich werden wir auch gegen Venlo wieder häufig wechseln, um jedem Spieler, auch den etablierten, möglichst viel Einsatzzeiten zu ermöglichen.“