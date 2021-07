Fußball-Regionalligist bestreitet zwei Testspiele : SV Straelen hat noch Sand im Getriebe

Straelen/Wachtendonk Der Fußball-Regionalligist setzt sich im Testspiel beim Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum knapp mit 2:1 durch. TSV-Stürmer Kevin Zülsdorf verletzt sich. Einen Tag später folgt ein 0:2 beim Oberligisten Germania Ratingen 04/19.

Für die Zuschauer, die in der Erwartung gekommen waren, den einen oder anderen fußballerischen Leckerbissen serviert zu bekommen, war es eher eine Ernüchterung. Der SVS gewann nur knapp mit 2:1 (0:0).

Die Partie war so gerade ins Rollen gekommen, als sie nach etwa 20 Minuten und einem harmlosen Zweikampf durch den guten Schiedsrichter Lars Aarts unterbrochen wurde. Offensichtlich schwerer verletzt, blieb Wachtendonks Stürmer Kevin Zülsdorf auf dem Rasen liegen. Zahlreiche Betreuer kümmerten sich sofort um den Spieler. Ein Abtransport von der Spielfläche schien nicht möglich gewesen zu sein. Der Rettungswagen wurde angefordert. Zusätzlich traf auch der Notarztwagen ein. Eine Infusionsflasche wurde angelegt, die Behandlung erfolgte weiter auf dem Rasen. Nach etwa 40 Minuten konnte der 30-jährige Stürmer auf einer Trage in den Krankenwagen transportiert und ins Krankenhaus gefahren werden. Noch auf dem Rasen teilte der Notarzt im Vorbeigehen mit, dass der Spieler schon wieder zu Späßen aufgelegt war und sich vermutlich eine Fraktur am Fußgelenk zugezogenen hatte.