Fußball-Regionalliga : SV Straelen startet mit Heimspiel gegen RW Ahlen

Straelen Trainer Benedict Weeks freut sich, dass er die erste Partie der neuen Saison mit seiner Mannschaft im Stadion Römerstraße vor Fans bestreitet. Am Wochenende stehen die ersten Testspiele für den SVS an.

Der SV Straelen startet vor eigenem Publikum in die neue Saison in der Fußball-Regionalliga. Die Mannschaft von Trainer Benedict Weeks erwartet zum Auftakt am Samstag, 14. August, Rot Weiss Ahlen im Stadion Römerstraße. Es folgen Spiele beim Titelanwärter Rot-Weiss Essen (Samstag, 21. August) und dem Bonner SC (Mittwoch, 25. August), ehe es die Chance zur Revanche für die 1:2-Niederlage im Finale des Niederrheinpokals gibt. Der SVS erwartet in seiner zweiten Heimpartie am Samstag, 28. August, den Wuppertaler SV.