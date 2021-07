Fußball, Testspiel : 04/19 ist froh über die Rückkehr ins Stadion

Anweisungen an die Offensivkraft: Martin Hasenpflug, Trainer von Ratingen 04/19, mit Nabil Jaouadi, dem bislang letzten Torschützen im Stadion. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Sonntag hat der Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 ab 15 Uhr einen attraktiven Gegner zu Gast: den Regionalligisten SV Straelen mit drei Ex-Spielern. Bis zu 2500 Zuschauern dürften der Partie beiwohnen. Beim bis dato letzten Auftritt im Stadion durften es nur 100 sein.

Es riecht nach Normalität. Am Sonntag tritt Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 im Stadion an, auf Naturrasen, und es dürfen nahezu unbegrenzt Zuschauer eingelassen werden: Die in NRW eingeführte Stufe 0 bei einer Inzidenz zwischen 0 und 10 in der Coronavirus-Pandemie lässt eine maximale Auslastung von 50 Prozent einer Sportstätte zu – das bedeutet für das Ratinger Stadion: 2500 Besucher könnten ab 15 Uhr dem Testspiel gegen Regionalligist SV Straelen beiwohnen (siehe Info-Kasten).

Das klingt zwar nach einer Begrenzung, doch diese Zahl zu erreichen dürfte utopisch sein. „Ich glaube nicht dran“, sagt dann auch Martin Hasenpflug. Der Trainer von 04/19 erlaubt sich nur kurz diese Vorstellung: „Wenn so viele kämen, wäre das natürlich schön. Dann hätte wir richtig Stimmung.“

Info Bis zu 2500 Zuschauer dürfen ins Stadion Tests Die Partie gegen Regionalligist SV Straelen ist das dritte Testspiel für Ratingen 04/19 nach den Partien gegen den Mülheimer FC (0:0) und die U19 von Rot-Weiss Essen (3:2). Zuschauer Nach der neuen Corona-Schutzverordnung dürfen 2500 Besucher ins Stadion. Eintritt Fünf Euro, für Jugendliche und Rentner ermäßigt.

Die dürfte am Sonntag aber so oder so eine besondere sein, immerhin ist es das erste Spiel im Stadion seit dem 21. Oktober 2020. An jenem Mittwochabend hatte Nabil Jaouadi mit seinem dritten Saisontor für den 3:0-Endstand gegen die SSVg Velbert gesorgt – ein Höhepunkt gegen den späteren Tabellenzweiten, den aufgrund der hohen Inzidenz seinerzeit nur rund 100 Zuschauer vor Ort erleben durften. Es war gleichzeitig der vorletzte Spieltag vor der langen Unterbrechung der Saison, die schluss­endlich abgebrochen wurde.

Exakt 263 Tage später geht es nun gegen Straelen, das am 14. August gegen Rot-Weiß Ahlen in die neue Regionalliga-Saison starten wird. Die Oberliga beginnt eine Woche später, der Spielplan dazu ist noch nicht veröffentlicht. „Straelen hatte angefragt, ob sie bei uns spielen können, da ihre Anlage gerade gesperrt ist“, berichtet Hasenpflug. Dafür war das Stadion notwendig, denn auf Kunstrasen im Sportpark hätte der Regionalligist sicher nicht gespielt.

Und auch die Ratinger sind froh über die Rückkehr in ihre eigentliche Spielstätte. „Wir trainieren seit zwei Wochen wieder im Stadion, vorher ging das ja wegen des Mehrkampf-Meetings nicht“, erklärt Hasenpflug und ergänzt: „Wir sind froh, wieder im Stadion sein zu können. Der Sportpark ist zwar eine gute Ausweichmöglichkeit, aber da ist es ein bisschen enger, man muss sich den Platz mit mehreren Mannschaften teilen. Im Stadion ist eine ganz andere Atmosphäre, und Naturrasen ist besser als Kunstrasen.“

Hasenpflug freut sich über einen „guten und attraktiven Gegner, der auch im Niederrheinpokalfinale stand“ und auf drei ehemalige Spieler: Tobias Peitz, Ole Päffgen und ganz frisch Yassin Merzagua sind nach Straelen gewechselt. „Wir wussten ja schon länger, dass Yassin bei uns nicht weitermachen und höher spielen will“, sagt Hasenpflug über den Stürmer, der in der Vorsaison in neun Liga-Spielen achtmal und im einzigen Niederrheinpokal-Spiel gegen Holzheim beim 8:1-Sieg dreimal getroffen hatte. „Bis sein Wechsel feststand haben wir ihn noch bei uns mittrainieren lassen – wir sind ja keine Unmenschen. Dann hat er sich vor anderthalb Wochen verabschiedet“, sagt Hasenpflug, der nicht glaubt, dass Merzagua seinem neuen Verein viel über sein Ex-Team verraten konnte: „Bei uns ist ja auch alles frisch zusammengewürfelt durch Urlauber, Testspieler und neue Spieler. Sicher, dass wir offensiv spielen wollen, weiß jeder, aber im Detail gibt es jetzt noch nicht so viel, wo einer einen Tipp geben könnte.“