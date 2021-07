Auswirkungen der achtmonatigen Corona-Pause : Viktoria Goch hat trotz des 3:0-Testspielsiegs gegen den Kevelaerer SV noch viel Luft nach oben

Kevelaer/Goch Der Bezirksligist entscheidet seine erste Vorbereitungspartie für sich. Im Duell mit dem A-Ligisten hat Trainer Daniel Beine aber noch viel Verbesserungsbedarf gesehen. KSV-Coach Marcel Kempkes ist hingegen zufrieden mit dem Auftritt seines Teams.

Der Gastgeber ging in der 13. Minute in Führung. Levon Kürkciyan traf erst den Pfosten, Jan Luca Geurtz schaltete blitzschnell und traf zum 1:0. In der 32. Minute wurde Kürkciyan gefoult und verwandelte einen Strafstoß zum 2:0. Kurz vor der Pause erhöhte er per Freistoß auf 3:0. „Die Abstände in den einzelnen Mannschaftsteilen stimmten noch nicht, auch einige Positionen waren noch nicht so besetzt wie es sein sollte“, so Beine.