Das Ende einer Ära beim ATV : Doppelter Wechsel an der Spitze des TV Aldekerk

Doppelter Wechsel an der Spitze des TV Aldekerk

Kerken Vorsitzender Dirk Möcking und sein Stellvertreter Willi Nellessen stellten sich bei der Mitgliederversammlung nicht mehr zur Wahl. Arno Färbers und Carsten Hilsemer sind ihre Nachfolger.

Das Ende einer Ära mit einem doppelten Wechsel an der Spitze des Vereins gab es jetzt bei der Mitgliederversammlung des TV Aldekerk . Nachdem die Anwesenden dem Vorstand die Entlastung erteilt hatten, wurde es emotional, als es um die Neubesetzung der ersten Vorstandsposten ging. Der Vorsitzende Dirk Möcking stand nach 19 Jahren nicht mehr zur Wiederwahl. Und auch der stellvertretende Vorsitzende Willi Nellessen hatte sich nach 17 Jahren entschlossen, künftig kürzerzutreten und nur noch als Beisitzer im Vorstand des ATV zu agieren.

Bevor die Versammlung dann einstimmig Arno Färbers zum neuem Vorsitzenden und Carsten Hilsemer zu seinem Stellvertreter ernannte, würdigten die beiden neuen Männer an der Spitze des Vereins das langjährige Engagement der beiden scheidenden Vorstands-Chefs in einem Rückblick mit vielen historischen Aufnahmen aus ihrem langen und erfolgreichen Wirken. Besonders emotional waren kurze Videosequenzen von kleinen und großen Sportlerinnen und Sportlern des Vereins. Sie bedankten sich bei Dirk Möcking und Willi Nellessen mit selbst erstellten Bannern mit der Aufschrift „Danke“ und persönlichen Grüßen für ihre langjährige Arbeit und wünschten ihnen alles Gute.

Nachdem Dirk Möcking und Willi Nellessen mit Geschenken des Vereins verabschiedet worden waren, standen weitere Auszeichnungen auf der Agenda. So wurde die erste Frauen-Mannschaft des ATV für ihren erst vor kurzem in der Relegation geschafften Aufstieg in die Zweite Handball-Bundesliga mit Medaillen des DHB und Blumen des Vereins unter stehenden Ovationen geehrt. Unter den vielen Jubilaren, die für ihre langjährige Vereinstreue ausgezeichnet wurden, erhielt Heinz Dahmen eine besondere Ehrung für seine 60-jährige Mitgliedschaft.