Fußball-Größen im Kreis Kleve : Marc Laurenzen – ein Nationalspieler ohne Allüren

Marc Laurenzen hält sich immer noch auf dem Laufenden, was den 1. FC Kleve und Viktoria Goch angeht. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Serie Kleve/Goch Der 46-Jährige, der einst beim 1. FC Kleve und Viktoria Goch spielte, lief für Deutschland bei der Militär-WM in Ägypten auf. Nach einigen Jahren in den USA ist er wieder in der Heimat und blickt auf seine Laufbahn zurück. Er erklärt, wieso ihm der Sprung in den Profibereich verwehrt blieb und wie es ist, vor 55.000 Zuschauern in Kairo zu spielen.