Tennis-Verbandsliga : Herren 65 des TC Kellen feiern den ersten Erfolg der Saison

Die Teams haben jetzt bis nach den Sommerferien Pause. Foto: Pixabay

Kreis Kleve Die Mannschaft siegt 6:3 beim TC Kartause Düsseldorf. Die Herren 70 des TC Straelen und des TC Issum kassieren dagegen Niederlagen.

Von Maarten Oversteegen

Die Herren 70 des TC Blau-Weiß-Gold Straelen mussten in der Ersten Tennis-Verbandsliga die erste Niederlage hinnehmen, nachdem sie in den ersten beiden Saisonspielen jeweils ein 3:3 erreicht hatten. Beim Tabellenführer Unterbarmer TC verlor die Mannschaft mit 1:5. „Das war ein miserabler Tag für uns. Die Anfahrt bei starkem Regen, durch das Wetter verursachte Wartezeiten und einige personelle Ausfälle – das war wirklich nicht unser Spiel“, sagte Mannschaftsführer Jacob Berghs, der an erster Position mit 0:6, 2:6 das Nachsehen gehabt hatte. Auch Bernd Schrokda (3:6, 0:6), Herbert Herzberg (6:7, 1:6) und Axel Doege (1:6, 1:6) blieben ohne Chance, weshalb die Partie bereits nach den Einzeln entschieden war.

„Ich war auch mit meinem Einzel überhaupt nicht zufrieden, die Leistung stimmte einfach nicht. Insgesamt haben wir als Mannschaft eine sehr verdiente Niederlage einstecken müssen“, sagte Berghs. Im Doppel unterlagen Herzberg/Doege mit 2:6, 3:6. Immerhin behielten Berghs/Schrodka mit 6:4, 7:5 die Oberhand. Die nächste Partie steht für die Mannschaft erst am Dienstag, 24. August, an. Dann erwartet sie den TC Grün-Weiß Schönebeck. „Was den Klassenerhalt anbelangt, sind wir trotz der Niederlage weiterhin zuversichtlich“, so Berghs.

Der Ligarivale TC Blau-Weiß Issum verlor beim Solinger TC II mit 2:4 und wartet damit nach dem dritten Spiel weiter auf das erste Erfolgserlebnis. Im Einzel hatte sich nur Dieter Rometsch (7:5, 3:6, 10:7) durchgesetzt. Norbert Bocian (3:6, 3:6), Egbert Rauschenberger (2:6, 3:6) und Wolfgang Machost (2:6, 2:6) zogen den Kürzeren. Im Doppel siegten Dieter Rometsch/Johannes Odenthal. Ihre Gegner mussten bei einer 4:2-Führung der Issumer im ersten Satz aufgeben. Wolfgang Machost/Hartmut Meyer (0:6, 2:6) unterlagen. Das Team trifft auch noch auf GW Schönebeck Essen (17. August), ehe es 14 Tage später zum Nachbarschaftsduell gegen den TC Straelen kommt.