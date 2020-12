Fußball : SV Straelen erkämpft sich drei wichtige Punkte

Straelen Der unter Erfolgsdruck stehende Regionalligist setzt sich am Mittwochabend im Nachhol-Heimspiel gegen den VfB Homberg mit 3:1 durch. Malek Fakhro erzielt zwei Tore. Damit steht der SVS nun fünf Punkte über dem Abstiegsstrich.

Gleich zu Beginn hatten beide Mannschaften auf die Beschnupperungsphase verzichtet, immerhin ging es für beide um wichtige Punkte. Und so entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel, das von Fouls und vielen Zweikämpfen, aber in der ersten Halbzeit von wenigen fußballerischen Höhepunkten geprägt war. Der Schiedsrichter ließ zudem noch viele Foul-verdächtige Aktionen ungeahnet durchgehen, was die Hektik förderte.

Kevin Weggen und Malek Fakhro gehörten zu den auffälligsten SVS-Akteuren. Wirklich zwingende Chancen sprangen bei den Offensivaktionen der Straelener in den ersten 45 Minuten aber nicht heraus. Das lag auch daran, dass die Homberger Abwehrreihe dicht gestaffelt stand und der SVS keine Mittel fand, diese zu durchbrechen. Zudem lauerten die Gäste oft an der Mittellinie, um dem SV Straelen den Weg zu versperren, den Ball abzuluchsen und selbst schnell nach vorne zu spielen. Einige Male gelang das auch, aber auch die Homberger hatten in der ersten Halbzeit keine wirklich hundertprozentige Torchance. Als VfB-Spieler Danny Rankl kurz vor der Pause an der Seitenlinie behandelt und später mit mehreren Verletzungen ausgewechselt werden musste, spielte der SVS in Überzahl. Er nutzte sie auch, allerdings musste wieder eine Standardaktion her, um in Führung zu gehen. Kevin Weggens Ecke fand den Kopf von Ferry de Regt, der in der Nachspielzeit unbedrängt das 1:0 für den SV Straelen erzielte.