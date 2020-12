Fußball : Der GSV Geldern hat sich nach einem holprigen Start stabilisiert

Geldern Die Mannschaft des neuen Trainers Roland Rößler, der eine schwere Saison in der Gruppe zwei der Kreisliga A prophezeit wurde, steht auf dem sechsten Platz.

Der GSV Geldern führt derzeit als Sechster mit – gemessen an den eigenen Möglichkeiten – respektablen neun Punkten die untere Tabellenhälfte der Gruppe an. Ohne den Aussetzer beim 1:9 am dritten Spieltag beim Spitzenreiter Grün-Weiß Vernum, mit dem das Team dem eigenen Torverhältnis wahrlich keinen Gefallen tat, würde der GSV den punktgleichen SV Veert vom fünften Rang verdrängen. Dass der Lokalrivale aktuell in Sachen Platzierung die Nase vorne hat, dürfte den Geldernern herzlich egal sein. Im direkten Vergleich ging man schließlich beim 3:2 als Sieger vom Platz – der GSV erzielte seine Treffer dabei innerhalb von nur 15 Minuten. „Der Sieg hat besonders gut geschmeckt“,sagt Rößler.

Rößlers offensive Spielphilosophie macht sich auch bei den Ergebnissen bemerkbar. Mit 15 Toren aus sechs Spielen steht sein Team deutlich besser als die anderen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte da. Nichtsdestotrotz wolle er weiter an der Offensive feilen, so Rößler. Das sei die Ausrichtung, die DNA des GSV Geldern. In Summe habe man sich eine „vorzeigbare Bilanz“ erspielt. „Vor allem in den letzten Partien vor der Saisonunterbrechung hat es bei uns sehr gut geklappt. Schade also, dass nun schon wieder Pause ist“, sagt Rößler. Die Unterbrechung wegen der Pandemie sei, so der Coach, das Sinnvollste. „Wenn es wieder losgeht wollen wir an die bisherigen Leistungen anknüpfen.“