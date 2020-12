Fußball : Eine ungewohnte Rolle für Ole Päffgen

Ole Päffgen (links) hatte mit kontinuierlich guten Leistungen erheblichen Anteil am Aufstieg des SV Straelen. Foto: Heinz Spütz

Straelen Der Rechtsverteidiger war in der vergangenen Saison beim SV Straelen gesetzt. Zuletzt saß er häufiger auf der Ersatzbank. Heute bestreitet der Regionalligist die wichtige Heimpartie gegen den VfB Homberg.

Ole Päffgen macht im Moment als Fußballer eine Erfahrung, die er vorher so nicht kannte. Der Rechtsverteidiger war in der vergangenen Saison, in der dem SV Strae­len unter der Regie von Trainerin Inka Grings souverän die sofortige Rückkehr in die Regionalliga gelungen ist, in der Stammelf gesetzt. Jetzt muss er sich beim SVS, der im Rennen um den Klassenerhalt am heutigen Mittwoch, 19.30 Uhr, im Stadion an der Römerstraße die wichtige Heimpartie gegen den nur zwei Punkte schlechteren VfB Homberg bestreitet, immer häufiger mit der undankbaren Rolle des Ersatzspielers anfreunden.

Die ersten Gehversuche auf dem Fußballplatz machte der gebürtige Düsseldorfer beim SV Lohausen. Bei einem Jugendturnier mit der Düsseldorfer Kreisauswahl wurde er von einem Scout von Bayer Leverkusen gesichtet – und als D-Jugendlicher verpflichtet. In den Altersklasse U 17 und U 19 spielt er in der Bundesliga, galt in den Reihen von Bayer Leverkusen als eine feste Größe.

Info SV Straelen ist vor dem VfB Homberg gewarnt Der Gegner Der VfB Homberg hat zuletzt beim 0:0 gegen Titelanwärter Borussia Dortmund U 23 überrascht und geht selbstbewusst in die Partie gegen den SV Straelen. „Wenn wir die Hinrunde auf einem Nicht-Abstiegsplatz abschließen wollen, brauchen wir drei Punkte“, sagt Coach Sunay Acer. Personal Beim SV Straelen ist der Einsatz der angeschlagenen Aram Abdelkarim, Sinan Kurt und Fabio Ribeiro fraglich. Sem de Wit, der im Training einen Außenbandriss im Sprunggelenk erlitten hat, wird einige Wochen ausfallen. Das sagt der Trainer Benedict Weeks, Coach des SV Straelen, stellt sich auf „eine hochspannende Partie“ ein. „Wir möchten gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf unbedingt einen Sieg schaffen. Aber wir sind gewarnt. Homberg hat zuletzt gute Leistungen gezeigt“, sagt Weeks.

Aus dieser Zeit verbindet ihn bis heute eine gute Freundschaft mit Benjamin Heinrichs von RB Leipzig, mit dem er vier Jahre in einer Mannschaft spielte und in der Youth League auflief. „Das war in der Altersklasse U 19. Wir spielten gegen die gleichen Gruppengegner wie die Profis in der Champions-League, bekamen drei Tage frei und konnten uns abends die Partien der ersten Mannschaft im Stadion anschauen“, sagt er. Einer seiner Gegenspieler war damals der Portugiese Renato Sanches, der auch einmal bei Bayern München unter Vertrag stand und heute beim französischen Erstligisten OSC Lille spielt. Das wird Ole Päffgen immer in Erinnerung bleiben.

Parallel zum Fußball machte er am Landrat-Lucas-Gymnasium in Leverkusen das Abitur, ohne dabei im Nachwuchsleistungszentrum des Vereins zu wohnen. Das letzte Jahr in der U-19-Klasse war nicht sein bestes, wie er heute sagt. Wegen einer Verletzung an der Bandscheibe konnte er nicht alle Partien bestreiten für die Mannschaft, die nur auf einen für sie enttäuschenden siebten Platz landete. „Ein U-23-Team gab es zu diesem Zeitpunkt in Leverkusen nicht mehr. Und mein Vertrag wurde einfach aufgelöst. Das war’s. Der Verein hat sich nicht mehr weiter um mich gekümmert“, sagt Ole Päffgen

Angebote von anderen Klubs lagen ihm zu dieser Zeit nicht vor. Also musste er sich selber auf die Suche nach einem Verein begeben. Oberligist Germania Ratingen angelte sich schließlich den damals 19-jährigen Rohdiamanten. Von Beginn an gehörte er in Ratingen zu den Stammkräften und absolvierte in drei Spielzeiten 96 Meisterschaftspartien für die Germania.

„Ich war in Ratingen sehr zufrieden. Aber dann bekam ich die Möglichkeit, zum SV Straelen zu wechseln. Da habe ich ganz neue Perspektiven für mich gesehen“, sagt Päffgen. Er stellte sich auch als die erhoffte Verstärkung für das Team von Inka Grings heraus. Er stand in der Aufstiegssaison in allen Partien in der Startelf und trug durch kontinuierlich gute Leistungen maßgeblich zum Erfolg bei.

Der Rechtsverteidiger hat eine Wohnung in Straelen, aber auch noch ein Zimmer zu Hause bei seinen Eltern. Er pendelt ständig zwischen Straelen und Düsseldorf, weil er parallel zum Fußball an der Fernuniversität der Landeshauptstadt Sportmanagement studiert. Dass er sich in dieser Saison häufig mit der Joker-Rolle abfinden muss, schmeckt ihm nicht besonders, doch er sieht die Angelegenheit sportlich: „Ich bin Teil einer Mannschaft und muss die Entscheidung des Trainers so hinnehmen, wie sie ist“, sagt Ole Päffgen.