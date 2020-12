Fußball : SF Broekhuysen II auf einem guten Weg

Straelen Der Neuling in der Kreisliga A ist zuversichtlich, dass er das Ziel Klassenerhalt erreichen wird. Er steht nach acht Partien mit sieben Punkten auf dem siebten Tabellenplatz.

Mit sieben Punkten aus acht Spielen belegen die Sportfreunde Broekhuysen II derzeit den siebten Tabellenplatz in der Gruppe zwei der Fußball-Kreisliga A. Zwei Siege und ein Unentschieden konnte der Aufsteiger bisher für sich verbuchen, fünf Partien wurden verloren. Was das ausgerufene Ziel, den Klassenerhalt, angeht, ist die Mannschaft auf einem recht guten Weg. Bei den Erfolgen gegen Geldern (2:1) und Kapellen-Hamb (3:0) ließ sie die eigene Klasse aufblitzen.

„Wir wollen zeigen, dass wir auch in dieser Klasse mithalten und uns etablieren können“, sagt Trainer Timo Ingenlath, der sich seit dem Sommer mit Christoph Terhardt den Job an der Linie teilt. Gerade zu Beginn habe man die richtigen Schritte gemacht. „Das hat uns ein bisschen durch die bisherige Saison getragen“, so Ingenlath. Der Erfolg gegen den GSV Geldern, bei dem der Siegtreffer erst in der Nachspielzeit fiel, habe für einige Motivation gesorgt. Besonders ärgerlich sei die 1:3-Niederlage auf heimischer Anlage gegen den TSV Nieukerk gewesen. „Das Spiel hätten wir gewinnen müssen“, sagt Ingenlath.