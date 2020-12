Handball : Regionalligisten besprechen mögliche Saison-Szenarien

Kerken Derzeit ist nur sicher, dass die Hallen, auch die des TV Aldekerk, bis mindestens 10. Januar geschlossen sind. Wie es mit der Spielzeit weitergeht, soll nun diskutiert werden.

Der TV Aldekerk hat in der Handball-Regionalliga am 10. Oktober beim HC Gelpe/Strombach (32:23) das bislang letzte Meisterschaftsspiel bestritten. Danach folgten Herbstferien und ab Anfang November der zweite Corona-Lockdown. Die Turnhallen blieben zunächst für vier Wochen und seit Neustem bis mindestens 10. Januar geschlossen. Das Team von Trainer Nils Wallrath beendet somit das Handball-Jahr 2020 nach gerade einmal vier absolvierten Spielen mit 6:2-Punkten auf Platz vier.

Die Frage, wie es nun weitergeht, kann Wallrath natürlich auch nicht beantworten. Einen Blick in die Glaskugel will er nicht werfen, das würde zu nichts führen, sagt er. Er hat seine Spieler mit der Bitte, sich fit zu halten, auf unbestimmte Zeit in den Urlaub geschickt.