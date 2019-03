Fußball : Herbert Lampey gehört zum „Club 100“

„Fußballheld“ und „Club 100“: FVN-Vizepräsident Jürgen Kreyer (r.) zeichnete Christoph van Zwamen (l.) und Herbert Lampey aus. Foto: Norbert Prümen (nop)

Straelen (him) Der SV Straelen feiert in diesem Jahr sein 100-Jähriges. Gefühlt zählt Herbert Lampey zu den Gründungsmitgliedern. Doch ganz so alt ist das Urgestein denn dann doch nicht. Herbert Lampey, für sein Alter immer noch fit wie ein Fußballschuh, wird im Mai 89 Jahre jung.

Von Volker Himmelberg

Er hat die Jugendarbeit der Grün-Gelben geprägt wie kein anderer. Und Lampey zählt zu den wenigen Menschen, auf deren Kommando Hermann Tecklenburg jemals gehört hat. Der rüstige Senior brachte dem Straelener Präsidenten einst das Fußballspielen bei.

Am Samstag wurde Herbert Lampey vor dem Spiel gegen Rot-Weiss Essen für sein „Lebenswerk“, so Jürgen Kreyer, Vizepräsident des Fußball-Verbandes Niederrhein, geehrt. Der Straelener, der sich bis hin zur Trikotwäsche nie für eine Tätigkeit zu schade war, wenn sie denn „seinen“ Grün-Gelben diente, erhielt den Ehrenamtspreis des Deutschen-Fußball-Bundes (DFB). Und ist ab sofort Mitglied im exklusiven „Club 100“, dem – wie es der Name schon vermuten lässt – alljährlich gerade einmal 100 Ehrenamtler in Sachen Fußball in ganz Deutschland angehören. Als Clubmitglied wird Herbert Lampey beispielsweise am 6. September das EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden in Hamburg als Ehrengast des DFB verfolgen. Und im Mai erhält er eine Einladung zu einem besonderen „Dankeschön-Wochenende“ in Düsseldorf. Am meisten freute sich der bescheidene Lampey allerdings über ein Geschenk, das Jürgen Kreyer für die Jugendabteilung mitgebracht hatte: zwei Mini-Tore.