Handball: „Grün-Weiße Talfahrt“ soll beendet werden

Szene aus dem Hinspiel in Köln mit RechtsaußenThomas Phlak, der sich hier als Rückraumschütze präsentiert und seit Wochen in Topform ist. Foto: Heinz Spütz

Kerken Nach sechs sieglosen Spielen wollen die Handballer des TV Aldekerk gegen TV „Jahn“ Köln-Wahn unbedingt doppelt punkten.

Die Mannschaft von Nils Wallrath startete stark in die Saison und kletterte kurzfristig bis auf Rang zwei in der Tabelle vor. Aber genauso stark ließ sie dann auch nach. Nach der legendären 36:38-Niederlage beim VfB Homberg folgte zwei Siege, ein Remis und sieben weitere Bauchlandungen. „Die Mentalität hat gestimmt“, „Uns hat am Ende das Quäntchen Glück gefehlt“, „Wir haben die erste Halbzeit verschlafen“, „Am Ende gingen wir aufs Zahnfleisch“, mag ja alles richtig sein aber gilt nun nicht mehr. Um weitere Verstimmungen bei den treuen Zuschauern zu vermeiden und den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden, muss gegen die Kölner abgeliefert werden. Und nach sechs sieglosen Spielen in Folge, bei denen lediglich ein Remis erzielt werden konnte, wäre es nun wirklich an der Zeit, den Negativlauf vor heimischer Kulisse zu beenden. Dass die Aldekerker noch einen relativ komfortablen Platz im Mittelfeld der Tabelle belegen, ist glücklicherweise dem Umstand geschuldet, dass insbesondere die Teams auf den letzten Plätzen ähnlich erfolglos spielten und somit nicht nach oben aufschließen konnten.