Fußball: „Wir können Bestmarke noch knacken“

Straelen Aufsteiger SV Straelen hat seine Regionalliga-Tauglichkeit unter Beweis gestellt – nicht nur sportlich.

Am kommenden Samstag steht dem Aufsteiger SV Straelen ein weiterer Höhepunkt der laufenden Regionalliga-Saison ins Haus. Ab 14 Uhr gibt der einstige Deutsche Meister Rot-Weiß Essen seine Visitenkarte an der Römerstraße ab. Damit findet auch Heimspiel Nummer 14 im Domizil der Grün-Gelben statt. Großen Anteil daran hat Stephan Dix, Leiter der Fußball-Abteilung, bei dem die Fäden in Sachen Organisation zusammenlaufen.

14 Heimspiele – alle an der heimischen Römerstraße. Das hatten viele Außenstehende, die mit den Verhältnissen in der Vierten Liga vertraut sind, dem SV Straelen nicht unbedingt zugetraut.

DIX Selbstverständlich ruhen wir uns nicht auf dem aus, was wir bislang erreicht haben. Ich kann mir beispielsweise vorstellen, dass wir den Ticket-Service für unsere Zuschauer professionalisieren. Eventuell ist es schon in der nächsten Saison möglich, Karten im Internet zu bestellen. Außerdem überlegen wir, eine Vorverkaufsstelle im Straelener Stadtgebiet einzurichten.

DIX Wir liegen aktuell bei 700 Besuchern pro Spiel. Das ist noch nicht ganz die Zahl, die wir uns vorgestellt haben. Der bisherige Bestwert stammt aus dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach II im Oktober, als wir 1700 Zuschauer begrüßen durften. Diese Marke können wir noch knacken, zumal nach dem RWE-Spiel noch zwei weitere richtige Kracher kommen. Ende April ist Alemannia Aachen bei uns zu Gast. Und was meinen Sie, was bei uns los ist, wenn Viktoria Köln am 11. Mai ausgerechnet in Straelen die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Dritte Liga perfekt machen kann ? Die Chancen stehen also nicht schlecht, dass wir noch auf einen Gesamtschnitt von 900 bis 1000 Zuschauern kommen, den wir uns vorgestellt hatten.