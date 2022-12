Tischtennis Annemarie Falkowski gewinnt Titel im Einzel und Mixed

Im Einzelwettbewerb wurde die Geldernerin zunächst in der Vorrunde ihrer Favoritenrolle pro­blemlos gerecht. Gegen Anne Stiewe von der DJK Holzbüttgen (11:5, 11:8, 11:6) und Hildegard Göthe von der TTG Lemgo (11:3, 11:9, 12:10) behielt die 71-Jährige jeweils glatt die Oberhand. Als Gruppensiegerin qualifizierte sie sich direkt für die Vorschlussrunde. Dort war Falkowski, die seit vielen Jahren für ihren Heimatverein in der Damen-Verbandsliga an der Platte steht und gelegentlich auch das Gelderner Herren-Team in der Bezirksklasse unterstützt, auch für Margret Scheithauer (Rhenania Königshof) eine Nummer zu groß. Mit einem weiteren 3:0 (11:4, 11:5, 11:2) zog die Geldernerin ins Endspiel ein. Gegnerin war ihre Dauerrivalin Monika Hußmann vom TTC Essen-Steele, gegen die sie bei den vergangenen Westdeutschen Titelkämpfen mit 1:3 verloren hatte.