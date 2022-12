Wechsel bei der Tafel Geldern Rita Neuer leitet das Magazin für Schulmaterial

Das Schulmaterialmagazin am Gelderner Bahnhof ist das ganze Jahr über geöffnet. Zum Schulstart im Sommer geben die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an mehreren Tagen das Material aus. In den weiteren Monaten des Jahres werden die Türen des Schulmaterialmagazins jeweils am letzten Mittwoch im Monat von 16 bis 18 Uhr geöffnet – zum letzten Mal in diesem Jahr am 21. Dezember.