Dritte Handball-Liga „Derby des Jahres“ vor Rekordkulisse

Nun ist es offiziell. Die Anhänger des Drittligisten TV Aldekerk dürfen sich auf ein Handball-Spektakel der ganz besonderen Art freuen. Vor der Rekordkulisse von wahrscheinlich rund 5000 Zuschauern wird am Samstag, 25. Februar, das „Derby des Jahres“ ausgetragen. Unter diesem Motto wirbt der aktuelle Spitzenreiter HSG Krefeld bereits jetzt für das mit Spannung erwartete Duell mit dem TV Aldekerk. Dafür zieht der Titelaspirant, der seine Heimspiele normalerweise in der Glockenspitz-Sporthalle austrägt, in die wesentlich größere Yayla-Arena um – vielen Menschen in der Region wahrscheinlich noch besser unter dem früheren Namen „Königpalast“ bekannt.