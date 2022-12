Dritte Handball-Liga Großer Schritt in Richtung Klassenerhalt

Nach der Pause erwischten die Ostwestfalen den besseren Start und schafften nach 34 Minuten den Ausgleich zum 13:13. Bis zum 19:19 (46.) blieb alles auf Augenhöhe. Erinnerungen an die letzten Spiele, als der ATV sicher geglaubte Siege in der zweiten Halbzeit noch verspielt hatte, wurden wach. Der ATV nahm eine Auszeit, in der mit einer taktischen Umstellung die Weichen auf Erfolg gestellt wurden. Die „Mentalitätsmonster“, so Gentges, setzten die Vorgaben in Perfektion um. „Wir mussten uns was einfallen lassen, weil die Jungs sind auf dem Zahlfleisch gegangen sind. Wir haben dann mit zwei Kreisläufern gespielt, um Lücken zu reißen.“