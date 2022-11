Schwimmen Gelderner Schwimm-Nachwuchs liegt in NRW ganz weit vorn

In der Gesamtwertung lagen sie rund 36 Sekunden vor der SG Bayer Uerdingen/Wuppertal und 45 Sekunden vor der SG Mönchengladbach. Damit belegen die D-Juniorinnen des SC Delphin in der aktuellen NRW-Rangliste Rang drei hinter der SG Essen und der Startgemeinschaft Gladbeck/Recklinghausen. „Wir sind der einzige Einzelverein unter den besten achten Mannschaften. Ansonsten handelt es sich um Startgemeinschaften, in denen bis zu sieben Clubs versammelt sind“, so Löcker.