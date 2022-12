Neue Schiedsmänner im Gelderner Rathaus Neue Streitschlichter in Geldern

Hans-Gerd-Fleuren ist bereits seit 2015 als Schiedsmann in Geldern im Einsatz. Zehn bis zwölf Fälle habe der Walbecker, der den Bezirk Geldern-Stadtmitte betreut, in den vergangenen Jahren durchschnittlich pro Jahr als Schiedsmann betreut, sagt der 73-Jährige. Bei der Frage nach seiner Motivation, für weitere fünf Jahre als Schiedsmann tätig zu sein, muss Fleuren nicht lange überlegen. „Es ist einfach schön, wenn man es schafft, teilweise total zerstrittene Parteien wieder an einen Tisch zu bringen und mit ihnen gemeinsam eine Einigung herbeizuführen“, sagt Fleuren. In den meisten Fällen gehe es darum, bei Nachbarschaftsstreitigkeiten zu vermitteln, berichtet der ehemalige Polizist, der als Verkehrssicherheitsberater im Einsatz war. „Hinzu kommen viele so genannte Tür-und-Angel-Fälle, bei denen wir den Menschen, die uns kontaktieren, oftmals schon durch telefonischen Rat helfen können“, berichtet Fleuren. Auf knapp 30 bis 50 Fälle pro Jahr schätzt der Schiedsmann die Anzahl dieser Fälle in Geldern.