Fußball-Bezirksliga Peter Streutgens engagiert sich beim Bezirksligisten VfL Tönisberg

Peter Streutgens hat es nicht lange auf dem Sofa ausgehalten, um am Wochenende in Ruhe die Spiele seines 1. FC Köln am Fernseher verfolgen zu können. Der Wachtendonker Unternehmer, der in der jüngeren Vergangenheit zunächst als Trainer den GSV Geldern von der Kreisliga B bis hinauf in die Bezirksliga geführt hatte, später als Sportlicher Leiter an der Rückkehr des TSV Wachtendonk-Wankum in die Landesliga beteiligt war und zuletzt in dieser Funktion die Reserve des SV Straelen auf Vordermann gebracht hatte, bleibt dem Amateurfußball in der Region erhalten.