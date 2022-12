Abfuhrtermine für 2023 Neuer Abfallkalender für Geldern ist erschienen

Wer den neuen Abfallkalender in gedruckter Form noch nicht erhalten hat, erhält zum Beispiel an der Infotheke noch Exemplare oder kann sich an den Bereich „Umwelt, Klima, Mobilität und Nachhaltigkeit“ wenden, Telefon 02831 398-309 oder -308, E-Mai an monika.quinders@geldern.de. Alternativ steht der neue Abfallkalender auch als Download auf der Internetseite der Stadt Geldern (Stichwort: „Müll und Entsorgung“) zur Verfügung. Auf der städtischen Internetseite finden Bürger außerdem noch viele weitere Informationen - etwa zu den Abfuhrbezirken (Straßenverzeichnis), das Abfall-ABC oder die Flaschencontainer-Standorte.