Handball : Bundesliga-Start in der Vogteihalle

Der ATV – hier Hannah Nunnendorf – geht in die Offensive. Foto: TV Aldekerk

Kerken A-Juniorinnen des TV Aldekerk treffen am Sonntag ab 15 Uhr zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison auf den SV Henstedt-Ulzburg. Trainer René Baude sieht seine Mannschaft gut gerüstet.

(CaB.) Am Wochenende geht es für die A-Juniorinnen des TV Aldekerk nach verlustpunktfreier Qualifikation in der Handball-Bundesliga endlich um die ersten Punkte. Die Mannschaft um Trainer René Baude empfängt am Sonntag ab 15 Uhr in der Vogteihalle das Team des SV Henstedt-Ulzburg zum ersten Gruppenspiel.

„Es ist super für uns, dass wir mit einem Heimspiel starten können“, sagt Baude. „Sollte uns ein Sieg gelingen, könnten wir mit dem nötigen Rückenwind in die nächsten Partien gehen.“ Anders als in der Qualifikation warten, so ist er überzeugt, ab sofort „echte Kaliber“ auf seine Mannschaft. Es bleibt abzuwarten, wie der Aldekerker Nachwuchs mit dem Druck umzugehen weiß. „Wir sind vorbereitet, haben gut trainiert und hoffen auf eine breite Unterstützung der heimischen Fans.“