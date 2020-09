Fußball : Diese fünf Spiele müssen Sie am Wochenende im Kreis Kleve im Blick haben

Martin Würzler ist mit dem Uedemer SV glänzend gestartet. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Ein Nachbarschaftsduell in der Bezirksliga, ein Spitzenreiter spielt gegen ein Schlusslicht und weitere Partien mit besonderer Brisanz oder Bedeutung: Das sind die Tipps der RP-Sportredaktion für das Wochenende.

SV Haldern - SV Vrasselt (Sonntag, 15 Uhr) Alle Achtung, SV Haldern! Der Neuling hat einen blitzsauberen Start in der Gruppe sechs der Bezirksliga hingelegt und steht mit sieben Zählern aus drei Partien auf Platz drei. Und jetzt erwartet das Team von Trainer Christian Böing einen Nachbarn, der eine feste Größe in der Klasse ist. Der SV Vrasselt tritt am Sonntag im Lindenstadion an. Die Mannschaft von Coach Sascha Brouwer hat sich für diese Saison unter anderem das Ziel gesetzt, einen besseren Start zu erwischen. Deshalb wird sie alles versuchen, beim Nachbarn zu punkten. Das verspricht Spannung.

1. FC Kleve II - Uedemer SV (Sonntag, 16 Uhr) Der Uedemer SV hat es als Aufsteiger bislang sogar noch besser gemacht als der SV Haldern. Drei Spiele, neun Punkte – das ist die makellose Bilanz des Neulings, der Überraschungs-Spitzenreiter in der Gruppe fünf der Bezirksliga ist. Die Partie beim 1. FC Kleve II verspricht trotzdem kein Langeweiler zu werden, auch wenn der Gastgeber ohne Punkt am Tabellenende steht. Die zweite Mannschaft des Fusionsklubs darf nicht am 0:5 gegen Viktoria Goch am vergangenen Sonntag gemessen werden. Zum einen, weil sie sich 60 Minuten lang gegen den Titelanwärter prima verkauft hat, obwohl sie ersatzgeschwächt war. Zum anderen, weil es in personeller Hinsicht bald wieder besser aussehen wird. Vielleicht schon am Sonntag, weil das Oberliga-Team des 1. FC mittlerweile auch mehr Alternativen hat.

SG Keeken/Schanz - TSV Weeze II (Sonntag, 15 Uhr) Die SG Keeken/Schanz hat das Abenteuer Kreisliga A gewagt. Erst nach intensiven Gesprächen zwischen Vorstand, Spielern und Mannschaft entschloss sich der Verein, als Tabellendritter der Kreisliga B ins Oberhaus des Fußball-Kreises aufzurücken. Mit einem jungen Team, in dem fast ausschließlich Spieler aus Keeken, Schenkenschanz und Düffelward kicken. Akteure, die zu ihrem Verein stehen. Akteure, die bei den Niederlagen in den ersten drei Spielen zum Teil noch Lehrgeld zahlen mussten. Jetzt wollen sie die ersten Punkte holen gegen den TSV Weeze II – einen Gegner, der mit drei Zählern aus drei Spielen ebenfalls keinen guten Start erwischt hat.

SV Sevelen – Union Wetten (Sonntag, 15 Uhr) Drei Spiele, drei Niederlagen, 0:6-Tore – und jetzt geht es zum Tabellenzweiten SV Sevelen. Bei Union Wetten läuft es derzeit in der Gruppe zwei der Kreisliga A ganz und gar nicht. Langsam muss die Trendwende her. Der Aufstiegsaspirant SV Sevelen kam zuletzt richtig in Fahrt. Mit 6:0 behauptete sich das Team von Trainer Gunnar Gierschner beim SV Herongen. Ob die Wettener der geballten Offensivpower und allen voran Top-Torjäger Philipp Langer, der zuletzt dreifach traf, etwas entgegensetzen können, ist eine spannende Frage. Die andere, ob das Schlusslicht selbst zum ersten Mal in dieser Saison trifft. Es mag von der Papierform her eine klare Sache sein. Trotzdem hat diese Begegnung ihren Reiz.

SV Werth - VfB Rheingold Emmerich (Sonntag, 15 Uhr) Der VfB Rheingold hat wahrlich schon sportlich wesentlich bessere Zeiten erlebt. Die Versuche des Traditionsklubs, die Kreisliga B wieder zu verlassen, sind in den vergangenen Jahren gescheitert. Jetzt soll’s endlich klappen. Die Sache lässt sich bislang mit Siegen in den ersten drei Spielen gut an. Was diese Erfolge wirklich wert waren, wird sich am Sonntag zeigen, wenn es zum ebenfalls gut gestarteten Tabellenzweiten SV Werth (sieben Zähler) geht.

(josch/nhen)