Goch/Kerken : Gipmann und Molderings holen Diskus-Titel

Goch/Kerken Die Diskuswerferinnen Jule Gipmann (Viktoria Goch) und Carolin Molderings (TSV Nieukerk) überzeugen bei den Nordrhein-Meisterschaften der Leichtathleten in Essen.

Jule Gipmann ist auch bei der Nordrhein-Meisterschaft der Jugend, ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Die 18-jährige Athletin von Viktoria Goch sicherte sich den Titel im Diskuswerfen der Altersklasse U 20. Gipmann, die erst vor kurzem zum ersten Mal Deutsche Meisterin in dieser Altersklasse geworden war, hatte bei dem Wettkampf in Essen allerdings keine große Konkurrenz. Es waren nur zwei Athletinnen am Start. Trotzdem zeigte die Gocherin eine gute Leistung. Jule Gipmann überbot bei ihrem Erfolg mit 50,72 Metern ihr Ergebnis bei den Deutschen Meisterschaften, bei denen sie mit 50,65 Metern Gold geholt hatte.