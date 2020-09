Fußball : TSV Wachtendonk-Wankum nimmt nächsten Anlauf

Neuzugang Malik Bongers könnte sein Debüt feiern. Foto: Markus van Offern (mvo)

Wachtendonk Fußball-Landesliga: Im Heimspiel gegen den SV Scherpenberg soll beim Neuling endlich der Knoten platzen. Neuzugang Malik Bongers steht vor seinem Debüt.

Wieder einmal war es am vergangenen Sonntag so, dass der Gegner am Ende feierte, während der Landesliga-Aufsteiger aus Wachtendonk mit seinem Schicksal haderte. Denn im Heimspiel gegen den PSV Wesel gelang den Gästen in der Nachspielzeit ein Tor, diesmal ging die Heimelf gar als Verlierer vom Platz. Das war der zweite späte Rückschlag nach dem Last-Minute-Remis beim VfL Tönisberg.

Trotz aller Enttäuschung bleibt Trainer Guido Contrino, dessen Amtsantritt gerade mal zwei Wochen zurückliegt, optimistisch. „Am Montag waren wir noch etwas traurig, aber am Dienstag sind wir wieder mit Schwung in die neue Trainingswoche gestartet“, so der Coach. Am Sonntag startet der Neuling den nächsten Anlauf, um den ersten Sieg in dieser Saison unter Dach und Fach zu bringen. Erneut bietet sich diese Gelegenheit vor heimischer Kulisse. Zu Gast ist der SV Scherpenberg, angepfiffen wird die Partie um 16 Uhr.