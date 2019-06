Jugendfußball : Kevelaerer SV ist fast schon aus dem Rennen

Der Traum von der Niederrheinliga ist für die Kevelaerer A-Junioren – hier Hannes Heymann beim Schuss – fast schon geplatzt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Gelderland Qualifikationsrunden zur Niederrheinliga: A-Jugend des KSV lässt gute Chancen aus und verliert 0:1.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Volker Himmelberg

(him) Qualifikationsrunde zur Fußball-Niederrheinliga der A-Junioren: Kevelaerer SV – SV Biemenhorst 0:1 (0:0). Das ist bitter. Nach der unglücklichen Heimniederlage gegen die Mannschaft aus Bocholt kann der Kevelaerer Nachwuchs den Aufstieg in die Niederrheinliga praktisch schon zu den Akten legen. „Im Fußball ist vieles möglich. Aber zwei Siege gegen die Gruppenfavoriten Bayer Wuppertal und Schwarz-Weiß Essen wären sicherlich schon eine große Überraschung“, sagte KSV-Trainer Gerd Baumanns.

Der Coach machte seinen Jungs nach 90 hart umkämpften Minuten überhaupt keinen Vorwurf. Vor der beachtlichen Kulisse von rund 200 Zuschauern hatten sich die beiden Kontrahenten im Hülspark-Stadion einen offenen Schlagabtausch geliefert. In der ersten Hälfte passierte noch nicht allzu viel, weil die Teams zunächst darauf bedacht waren, Fehler zu vermeiden. „Nach der Pause haben wir das Risiko erhöht und etwas offensiver gespielt“, schilderte Baumanns.

Diese Rechnung hätte aufgehen können, weil der Gastgeber die wesentlich besseren Chancen besaß. Doch Max Wohlfahrt und Hannes Heymann scheiterten jeweils aus aussichtsreicher Position. Außerdem präsentierte sich der Biemenhorster Keeper Henry Dehorn, der vom MSV Duisburg ins Münsterland zurückgekehrt ist, als Meister seines Fachs. Auf der Gegenseite musste sein Kevelaerer Kollege Sebastian Akay in der 80. Minute einen Freistoß von Damian Zuchowski passieren lassen.

Qualifikationsrunde zur Niederrheinliga der B-Junioren: SV Straelen – KFC Uerdingen 1:1 (0:0). Der Nachwuchs der Grün-Gelben hat die Chance auf den Aufstieg gewahrt. Vor rund 100 Zuschauern erreichte die Mannschaft um Trainer Dirk Otten im Stadion an der Römerstraße gegen den Gruppenfavoriten aus Krefeld ein verdientes 1:1 (0:0). Kurz nach der Pause gingen die Gäste zunächst in Führung (51.). Doch die Straelener Talente hatten wenig später die passende Antwort auf Lager. Fabian Münz erzielte in der 59. Minute den umjubelten Ausgleichstreffer.

Qualifikationsrunde zur Niederrheinliga der C-Junioren, Gruppe 7: SV Straelen – TuRU Düsseldorf 6:0 (0:0). Es hat zwar etwas gedauert, bis die Straelener Talente auf Touren kamen. Doch nach dem Seitenwechsel rissen die Grün-Gelben das Geschehen an sich und waren in allen Belangen überlegen. Nach dem Kantersieg steht praktisch schon fest, dass die von Christoph van Zwamen trainierten Talente von der Römerstraße auch in der kommenden Saison in der Niederrheinliga kicken. Am kommenden Samstag geht’s zum Spitzenspiel beim VfB Bottrop, der zum Auftakt beim STV Hünxe ebenfalls mit 6:0 gewonnen hat.