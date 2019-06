Tennis : Issumer Tennis-Damen bejubeln den Klassenerhalt

Kapitänin Alexandra Nitsche und ihre Mannschaftskameradinnen treten auch in der nächsten Saison in der Zweiten Verbandsliga an. Foto: Stefan Mülders

ISSUM Zweite Tennis-Verbandsliga der Damen: Blau-Weiß Issum – TC Rheinstadion Düsseldorf II 6:3 (4:2). Gegen das Schlusslicht aus Düsseldorf konnten die Issumer Spielerinnen den erhofften zweiten Saisonsieg sichern.

Von Stefan Mülders

Damit haben sie den Klassenerhalt in der Tasche, obwohl sie selbst nicht mehr punkten können. Am letzten Spieltag (29. Juni) hat das Team um Mannschaftsführerin Alexandra Nitsche spielfrei und kann in aller Ruhe zusehen, wie die Konkurrenz abschneidet. In Schellenberg und Moers-Asberg treffen die einzigen beiden Teams, die die Blau-Weißen noch hinter sich lassen könnten, im direkten Vergleich gegeneinander an.

Dabei waren die Voraussetzungen wieder mal nicht optimal. Rebecca Voß musste kurzfristig absagen. Und Jana Wobus ist nach wie vor angeschlagen. Aber das gesamte Team wusste, worauf es jetzt ankommt und setzte gegen das Schlusslicht alles auf eine Karte. Alexandra Nitsche bekam es mit einer richtig starken Gegnerin zu tun, die in den entscheidenden Phasen das Glück auf ihrer Seite hatte. Als Nitsche ihr zum denkbar knappen 5:7/4:6 gratulieren musste, hatten glücklicherweise Ines Kuypers (6:1/6:2) und Anne Bremmekamp (6:1/6:4) ihre Begegnungen trotz kleiner Schwächephasen bereits gewonnen. Der Vorsprung konnte in der zweiten Runde ausgebaut werden. Larisa Wiemann setzte sich erneut souverän (6:1/6:4) durch und Jana Wobus biss wieder die Zähne zusammen und sicherte im Match-Tie-Break (6:4/4:6/10:7) den vierten Sieg. Resie Hoeijmakers hatte ähnliche Schwierigkeiten mit ihrer Kontrahentin wie zuvor Alexandra Nitsche und unterlag in zwei Sätzen (4:6/3:6).

Es sollte also ein Erfolg in den Doppeln für den zweiten Saisonsieg reichen. Doch zunächst waren die Gäste an der Reihe. Wobus/Wiemann mussten ihr Match klar mit 2:6/2:6 abgeben. Spannend gestalteten sich die anderen beiden Partien, die zu Gunsten der Blau-Weißen ausgingen. Nitsche/Bremmekamp zwangen ihre Gegnerinnen nach verlorenem ersten Satz in den Match-Tie-Break, der spannender kaum hätte verlaufen können. Sie setzten sich darin knapp mit 1:6/6:0/11:9 durch. Im ersten Doppel schafften Hoeijmakers/Kuypers ein 7:5/6:3. Damit stehen die Düsseldorferinnen definitiv als erste Absteiger fest.