Fußball : Der TSV Nieukerk feiert ganz einfach weiter

Weeze Turnier um den Innogy-Cup in Weeze: B-Liga-Meister schlägt im Finale die Reserve des TSV Wachtendonk-Wankum mit 2:0.

Der TSV Nieukerk hat ganz einfach einen Lauf. Die Mannschaft, die soeben erst den Titelgewinn in der Fußball-Kreisliga B, Gruppe 3, und damit den Aufstieg ins Kreisliga-Oberhaus bejubeln durfte, feiert unermüdlich weiter. Am Sonntag entschieden die Jungs um Trainer Wilfried Steeger auch noch das Turnier um den „Innogy-Cup“ für sich, zu dem sich die acht offensivstärksten A- und B-Ligisten aus dem Fußball-Kreis Kleve-Geldern im Weezer August-Janssen-Sportzentrum versammelt hatten.

Die Erfolge kommen selbstverständlich nicht von ungefähr. Die jungen Männer in den gelben Trikots legen auch den nötigen Ehrgeiz und eine große Portion Einsatzbereitschaft an den Tag. „Es ist zwar Sommerpause. Aber im Hinblick auf das Turnier haben wir uns noch zu zwei Trainingseinheiten getroffen. Deshalb hatten wir zum Ende hin vielleicht etwas mehr Luft als die Konkurrenz“, verriet Wilfried Steeger am Rande der Siegerehrung. Im Wettbewerb traf seine Mannschaft gleich zweimal auf einen alten Bekannten. In der Vorrunde hatte der B-Liga-Meister gegen seinen hartnäckigen Verfolger TSV Wachtendonk-Wankum II zunächst noch mit 1:2 das Nachsehen. Doch im Finale drehten die Nieukerker den Spieß um.