Tennis : Gelderner Damen steuern unbeirrt auf Aufstiegskurs

Gelderland (stemu) Tennis-Bezirksklasse B der Damen: Grün-Weiß Geldern – TC Xanten 5:4 (3:3). Knapp war’s, aber am Ende durften sich die Gelderner Spielerinnen über den Sieg gegen Xanten und damit die Verteidigung der Tabellenführung freuen.

Die Grün-Weißen sind als einziges Team in der Bezirksklasse B noch ungeschlagen. Am letzten Spieltag (30. Juni) muss der Spitzenreiter gegen Reichswalde bestehen. Im Falle einer Gelderner Niederlage und eines zeitgleichen Erfolges von Xanten gegen Moyland müssen die Matchpunkte entscheiden, weil dann alle drei Teams 4:1-Punkte hätten.

Zunächst einmal haben sich die Geldernerinnen in die optimale Ausgangsposition gebracht, wenngleich die Gegenwehr der Gäste erwartet hart war. In Runde eins holten Yvonne Dercks (6:0/6:3) und Jennifer Elspaß (3:6/6:4/16:14) die Punkte, während Katharina Elspaß (0:6/3:6) chancenlos blieb. Hannah Lörcks musste sich in der zweiten Runde in einem starken Duell mit 4:6/4:6 knapp geschlagen geben. Auch Lisa Lörcks konnte nicht punkten (3:6/1:6). Dafür aber besorgte Jennifer Richter (6:2/7:5) den Ausgleich nach den Einzeln.