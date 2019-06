Tennis : Erster Sieg – aber Gelderns Abstieg ist wohl besiegelt

Geldern (stemu) Zweite Tennis-Verbandsliga der Herren 50: Buschhausener TC – Grün-Weiß Geldern 2:7 (1:5). So richtig freuen können sich Gelderns Herren 50 über ihren ersten Sieg in der Zweiten Verbandsliga nicht.

Trotz des klaren Erfolgs beim Schlusslicht in Oberhausen wird das Team um Jörg Löcker nicht mehr zu retten sein – obwohl rechnerisch auf den ersten Blick noch alles möglich ist.

Rheinkamp-Repelen wäre in der Tabelle noch abzufangen, wenn die Mannschaft am letzten Spieltag auf eigenem Platz gegen Buschhausen verliert und die Gelderner Auswahl zeitgleich auswärts beim Tabellenführer Duisburg klar gewinnt. Beide Optionen sind zum Leidwesen der Grün-Weißen nahezu ausgeschlossen. „Buschhausen hat uns verraten, dass sie am letzten Spieltag nur eine Rumpftruppe zur Verfügung haben. Und Duisburg muss nach der etwas überraschenden Niederlage gegen Repelen auf jeden Fall gegen uns gewinnen, um den eigenen Aufstieg nicht noch zu gefährden“, sagt Löcker. Es braucht also gleich zwei mittlere Tennis-Wunder, um der Gelderner Mannschaft auf den letzten Drücker den Klassenerhalt zu bescheren.

Insofern hat der erste Saisonsieg wohl nur kosmetische Bedeutung – immerhin werden sich die Gelderner nicht als Letzter ihrer Gruppe verabschieden müssen. Und auch dafür benötigten die Gelderner zwei erfolgreiche Match-Tie-Breaks in den Einzeln. Entsprechend lang zog sich die erste Runde, in der Stefan Lingens (6:4/4:6/10:5) und Mietek Szewczyk (4:6/6:4/11:9) in hart umkämpften Matches die ersten beiden Erfolge holten. Reinhard Richter (6:3/3:6/10:12) musste sich nach nicht weniger hartem Kampf geschlagen geben.