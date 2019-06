Tischtennis : Erfolgsserie von Annika und Sina Meens hält an

Straelen/Wachtendonk Die Erfolgsserie von Annika und Sina Meens aus dem Nachwuchs des TTC Straelen/Wachtendonk setzt sich auch in diesem Sportjahr fort. Über die Ranglistenspiele im Tischtennis-Bezirk Düsseldorf erreichten die Schwestern in ihren Altersklassen die Runde der besten 24 Spielerinnen auf westdeutscher Ebene.

Ihre ältere Schwester Annika hatte in den Altersklassen U 13 und

U 15 schon Meisterehren im Bezirk errungen. Sie startet in den nächsten drei Jahren in der ältesten Mädchenklasse U 18 und legte gleich im ersten Jahr in dieser Altersklasse mit einem Paukenschlag los.