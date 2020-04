Historischer Rundgang durch Geldern : Auf Spurensuche mit moderner Technik

Amina Bojkic vom Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung und Gelderns Erster Beigeordneter Tim van Hees-Clanzett probierten die neue Info-Quelle an der Villa von Eerde im Rathauspark am Issumer Tor gleich aus. Foto: Stadt Geldern

Geldern Wer sich für die Geschichte der Stadt Geldern interessiert, kann sich ab sofort mit dem Smartphone auf den Weg machen. Viele historische Gebäude werden mit einem „QR-Code“ versehen, der wissenswerte Informationen liefert.

Der Mensch braucht Abwechslung. Nicht nur, aber gerade auch in Corona-Zeiten. Da trifft es sich ausgezeichnet, dass die Stadt Geldern jetzt ein besonderes Projekt gestartet hat, das einen historischen Rundgang mit wissenswerten Informationen ermöglicht. Wer sich auf die geschichtliche Spurensuche im Herzen der Herzogstadt begeben möchte, benötigt dazu nur zwei Dinge: Eine Smartphone und eine darauf installierte „QR-App“.

Nach den Geschichtsstelen, die an bedeutsamen Stätten in der Innenstadt über die Geschichte informieren, setzt Geldern jetzt die Inszenierung des historischen Erbes fort. An Gebäuden, die das Stadtbild bis heute prägen, werden nach und nach kleine Platten aus Acrylglas befestigt. „Diese sind nicht nur mit dem Namen des jeweiligen Gebäudes versehen. Im Mittelpunkt steht ein ,QR-Code’, mit dem man auf die Homepage der Stadt Geldern gelangt. Der Nutzer erhält sofort ausführliche Informationen zu den Besonderheiten aus der Geschichte des jeweiligen Hauses“, erklärt Gelderns Erster Beigeordneter Tim van Hees-Clanzett, der das Projekt im Rahmen des „Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes“ auf den Weg gebracht hat.