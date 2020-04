Selbstversuch in Neuss : So funktioniert das Corona-Testcenter

Neuss NGZ-Redakteur Simon Janssen hat sich in der Einrichtung neben dem Nordbad auf das Virus testen lassen. Das Ergebnis kann er online einsehen.

Es dauert nicht lange, bis ein junger Mann in blauer Schutzkleidung und -maske aus der Glastür tritt und die ersten drei Namen aufruft. Sie gehen rein, die Tür fällt wieder ins Schloss. Als wenig später mein Name über den Vorplatz hallt, geht alles ganz schnell. Der Mann in Schutzkleidung notiert meinen Namen, Telefonnummer und Geburtsdatum. Gleich danach werde ich von zwei Frauen – ebenfalls in voller Schutzmontur – empfangen, die die Daten meiner Krankenversichertenkarte auf die sogenannte Laborüberweisung übertragen. Diese wird wenig später samt Abstich nach Köln gebracht. Unkompliziert: Ich kann bereits in ungefähr 24 Stunden das Test-Ergebnis online einsehen. Dazu muss ich nur eine Einverständniserklärung unterschreiben, die ebenfalls in das Kölner Labor geht. Rund 60 Termine warten heute auf das Team, das an diesem Tag aus sieben ehrenamtlichen Helfern und einem Arzt besteht. „Heute ist es relativ ruhig“, sagt eine der Frauen, bevor ich mit Wattestäbchen, Röhrchen und allen ausgefüllten Unterlagen in der Hand erneut den Raum wechsle. Als nächstes wartet der Abstrich auf mich. Der Arzt bittet mich um drei Dinge: Hinsetzen, in die obere Ecke des Raumes schauen und den Mund weit aufmachen. „Das ist jetzt ein bisschen unangenehm“, kündigt er an. Er hat zwar Recht, denn der Abstrich muss tief aus dem Rachen entnommen werden, doch nach wenigen Sekunden ist es geschafft und ich darf das Gebäude verlassen. Das einzige, das ich mit nach Hause nehme, ist eine Erklärung samt Identifikations-Code, um online mein Test-Ergebnis einsehen zu können.