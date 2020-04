Polizei meldet : Radlerin bei Unfall in Geldern verletzt

Geldern An der Kreuzung Venloer Straße kam es am Freitag zu einer Kollision.

Leicht verletzt wurde eine Radlerin bei einem Unfall am Freitag. Nach Polizeiangaben war die 58-Jährige aus Geldern gegen 19.50 Uhr ordnungsgemäß auf dem Fahrradweg der Klever Straße unterwegs. An der Kreuzung Venloer Straße überquerte sie diese und beabsichtigte auf der Straße Harttor auf dem Radweg weiter Richtung Innenstadt zu fahren. Gleichzeitig kam ein 55-jähriger Autofahrer aus Geldern mit seinem schwarzen Opel und wollte an der Kreuzung nach links in die Venloer Straße abzubiegen. Dabei übersah er laut Polizei die Fahrradfahrerin auf dem Radweg. Es kam zum Zusammenstoß. Die Radlerin stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.