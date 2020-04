Hobby : Eine Wasserburg nur aus Streichhölzern

Bruno Schleuter hat das historische Gebäude am nördlichen Rand der Stadt nachgebaut. Es ist bereits sein zwölftes Werk.

Die Wasserburg „Haus zum Haus“ ist das neueste Meisterwerk von Modelbauer Bruno Schleuter. In minutiöser Kleinarbeit und mit viel Liebe zum Detail hat der 80 Jahre alte Bastler mit rund 20 000 Streichhölzern und Silvester-Raketenstöcken das historische Gebäude am nördlichen Rand der Stadt nachgebaut. Dafür hat er sich wieder in den kalten, dunklen Monaten in seine eigenen vier Wände verzogen und eifrig gebaut. Zu bestaunen ist das bereits zwölfte Werk aus den Händen von Bruno Schleuter – wie immer – bis mindestens Ende Mai bei Pia im „Salon Vogt“ an der Industriestraße 47.