Landwirt aus Walbeck im TV : Walbecker Spargel in der „Heute Show“

Stephan Kisters hatte auf seinem Spargelfeld Lutz van der Horst von der „Heute Show“ zu Gast. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Walbeck Für die beliebte Satire-Sendung entstand ein Beitrag auf dem Feld von Stephan Kisters. Für den war der Kontakt mit dem Fernsehteam ein Vergnügen.

Stephan Kisters hat schon einige Erfahrungen mit Medien gemacht, nicht zuletzt in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Walbecker Spargelbaugenossenschaft. Doch was der Landwirt jetzt erlebte, das sei „eine ganz andere Nummer“ gewesen als alles vorher. Am späten Freitagabend sah ihn ein Millionenpublikum zwischen Flensburg und Füssen in der „Heute Show“. Gemeinsam mit Lutz van der Horst agierte der Walbecker unter der Überschrift „Felduntergangsstimmung“ im letzten Beitrag dieser Folge der beliebten ZDF-Satiresendung.

„Vor zwei Wochen hat mich der Produktionsleiter angerufen“, schilderte Kisters am Samstag den ersten Kontakt zum Heute-Show-Team. Ein Bauer aus Kempen habe die Fernsehleute an ihn verwiesen. In der Familie gab es wohl Bedenken. „Mein Sohn meinte: Papa, pass auf, die nehmen einen ganz gern auf die Schüppe, und er zeigte mir ein paar Szenen auf Youtube.“

Kisters gab schließlich aber doch seine Zusage. Das Team sei dann Anfang der Woche für die Dreharbeiten ins Spargeldorf gekommen, berichtet er weiter.

Die Geschichte: Lutz van der Horst heuert bei Kisters als Spargelstecher an und erscheint mit Gießkanne und kleiner Harke auf dem Feld – was den Fachmann bestürzt dreingucken und verwundert nachfragen lässt. In den nächsten rund vier Minuten entwickelt sich ein Kammerspiel, bei dem sich der Gast aus Köln mit dem Spargelstechen abmüht, Kisters die Fähigkeiten seiner polnischen und rumänischen Mitarbeiter rühmt, während ihn die Arbeit seines neuen Erntehelfers zunehmend verzweifeln und am Ende fast die Insolvenz befürchten lässt. Zu hymnischer Musik reckt van der Horst am Ende jubelnd seine erste selbst gestochene Spargelstange gen Himmel.

„Ich habe mich bald weggeschmissen“, beschrieb Kisters am Samstag die rund anderthalbstündigen Dreharbeiten. Das sei alles ganz spontan, ohne Drehbuch gelaufen. Der Spargelbauer mimte den gestrengen Chef, während der Kleinkünstler den etwas trotteligen Spargelnovizen gab. Für Kisters war es sichtbar nicht einfach, die ernste Miene zum satirischen Spiel durchzuhalten. „Das hat extrem viel Spaß gemacht, das sind ganz nette Leute“, meint er rückblickend. Besonders toll fand er auch den Vorspann mit der Steprather Mühle und die Drohnenaufnahmen von den weitläufigen Spargelfeldern.