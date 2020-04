Hanneke Hellmann wird 70 Jahre jung : Herzlichen Glückwunsch, Skater-Mutti !

Paradiesvogel Hanneke Hellmann im heimischen Garten. Foto: Norbert Prümen/Norbert Prümen (nop)

Geldern Gelderns wohl bekannteste Bürgerin wird 70 Jahre jung. Ihr größter Wunsch geht mit Verspätung in Erfüllung.

Von Volker Himmelberg

Vor 70 Jahren, am 18. April 1950, kam in der niederländischen Kleinstadt Schoonhoven ein Mädchen namens Adriana Johanna Post zur Welt. Das Geburtstagskind ist die wohl bekannteste Bürgerin Gelderns: Hanneke Hellmann. Die Drachentochter, ehemalige Karnevalsprinzessin von Veert, Skater-Mutti und einstige Bürgermeister-Kandidatin sprüht auch in Corona-Zeiten voller Lebensfreude und Tatendrang. Mit Hanneke ist weiter zu rechnen.

Im Wikipedia-Eintrag zu Ihrem Geburtsort Schoonhoven heißt es, dass die Kühe in der Umgebung die Milch für den Gouda-Käse produzieren. Wann ist in Klein-Hanneke der Entschluss gereift, die große, weite Welt zu erobern?

Zur Person Große Vorfreude auf das Enkelkind Nummer sechs Geboren am 18. April 1950 in Schoonhoven in der Provinz Südholland.

Familie Mann Leo, zwei Söhne, zwei Töchter, fünf Enkelkinder. Nummer sechs ist zur Freude der stolzen Großmutter unterwegs.



Engagement Junge Menschen, Flüchtlinge, Umwelt: Hanneke ist da, wo ihre Hilfe benötigt wird.

HANNEKE HELLMANN Ich habe schon früh über den Tellerrand geguckt. Die Welt da draußen ist schließlich sehr interessant. Ich habe mit 18 Jahren mein Elternhaus verlassen, das war damals üblich so. Ich bin nach Rotterdam gezogen und wollte damals schon Streetworkerin werden. Vor dem Studium habe ich mich fast ein Jahr lang in einem Problemviertel aufgehalten und mit den Menschen gesprochen. Das war die beste Lehrzeit, die man sich denken kann. Anschließend habe ich mich noch für ein Auslandsjahr in den Vereinigten Staaten entschieden.

Was haben Sie dort so gemacht?

HELLMANN Ich habe dort Ferienlager betreut. Unter anderen habe ich mein Geld als Tennislehrerin verdient. Ich war schon damals eine ganz ordentliche Spielerin und greife ja noch heute für die Damen 50-Mannschaft des Tennis-Clubs Veert zum Schläger. Das war eine sehr schöne Zeit.

Wie kam es, dass Sie in Geldern gelandet und heimisch geworden sind?

HELLMANN Zunächst einmal bin ich nach Rotterdam zurückgekehrt und habe wie geplant Sozialarbeit studiert. Bei einem Praktikum in Bonn habe ich dann meinen Mann Leo kennen gelernt. Mir war schon damals klar, dass ich unbedingt an die Grenze zu meinem Heimatland ziehen möchte. Die Wahl ist schließlich auf Geldern gefallen, weil mein Mann dort eine Stelle als Arzt am Clemens-Hospital antreten konnte. Das ist inzwischen 36 Jahre her. Wann immer mir danach war, konnte ich schnell rüber nach Venlo, einen Kaffee trinken und einfach nur die Sprache hören. In Geldern haben wir uns immer wohlgefühlt. Als meine vier Kinder dann schon etwas größer waren, war ich insgesamt 21 Jahre für das Gelderner Jugendamt als Sozialarbeiterin tätig.

Sie sind ein sehr geselliger Mensch. Da dürften Ihnen Kontaktverbot und Abstandsgebot in Corona-Zeiten besonders schwer fallen.

HELLMANN Ich finde das tatsächlich ganz schrecklich, was gerade passiert. Dieses Virus zeigt uns allen, dass wir gesund leben, gesund essen und auf unsere Umwelt achten sollten. Ich war zu Ostern noch am Flüchtlingsheim und musste kleine Geschenke draußen abstellen. Einige Maßnahmen halte ich allerdings für völlig übertrieben. Es ist für mich unverständlich, dass beispielsweise unsere Skater-Anlage und die Tennisplätze geschlossen sind. Gerade die jungen Menschen müssen sich schließlich irgendwo austoben und Sport treiben können. Und in einem freien Land ist es auch grenzwertig, wenn draußen plötzlich so viel Polizei und Ordnungsamt rumläuft. Da müssen wir aufpassen. Dieser Kontrollwahn ist nicht ungefährlich.

Und am Oster-Wochenende mussten Sie dann auch noch mit ansehen, dass die Grenze zu Ihrem Heimatland plötzlich nicht mehr ganz so offen ist.

HELLMANN So etwas ist total daneben. Offene Grenzen sind ganz wichtig, das gilt auch in Corona-Zeiten. Ich rate in Gesprächen jungen Menschen immer wieder, offen für andere Kulturen zu sein. Dieser Grundsatz hat mich durch mein ganzes Leben getragen. Ab Ende August ist eine Austauschschülerin aus Süditalien bei uns zu Gast. Darauf freue ich mich bereits sehr. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass das klappt.

Sie haben in Ihrer Wahlheimat einiges bewegt und sind in Geldern bekannt wie ein bunter Hund. Sie waren bereits Drachentochter, Veerter Karnevalsprinzessin und haben bis heute den Spitznamen Skater-Mutti. In welcher Rolle fühlen Sie sich besonders wohl?

HELLMANN Eindeutig die Skater-Mutti. Die Drachentochter hat ja sehr viel mit Tradition zu tun. Und vor fünf Jahren suchten die Veerter eine Karnevalsprinzessin. Da habe ich das dann einfach mal gemacht und konnte damals als unabhängige Bürgermeister-Kandidatin schon einmal etwas Wahlkampf-Werbung in eigener Sache machen. Aber auf der Skater-Anlage lasse ich mich immer noch fast jeden Mittag wenigstens für eine Stunde blicken. Die jungen Leute brauchen schließlich jemand, der ein offenes Ohr für sie hat. Und Streetworkerin bleibt man ein Leben lang.

70 Jahre – ist damit die Zeit für den Ruhestand gekommen?

HELLMANN Um Gottes Willen. Das ist nichts für mich. Ich bin sehr gut vernetzt und bleibe so lange aktiv, wie es geht. Zurzeit engagiere ich mich in einer Veerter Bürger-Initiative. Wir wollen 23 Linden retten, die einem Baugebiet weichen sollen. Momentan haben wir etwas Ruhe. Der einzige Vorteil von Corona ist, dass der Gelderner Bauausschuss nicht tagen kann.

Was ist Ihr größter Wunsch zum Geburtstag ?