Kommunalwahl am Niederrhein : Wachtendonks Parteien im Wartestand

Die Parteien müssen sich auch in Coronazeiten für die Wahl positionieren. Foto: dpa/Silas Stein

Wachtendonk Nirgendwo im Gelderland gibt es so viele Bürgermeisterkandidaten wie in der Niersgemeinde, fünf nämlich. Und die Bewerber in den Bezirken müssen in Versammlungen noch aufgestellt werden. Die Zeit wird langsam knapp.

In 14 Wahlbezirken buhlen die Wachtendonker Parteien bei der Kommunalwahl um die Gunst der Wähler. Neun in Wachtendonk, fünf in Wankum. Das Coronavirus hat bisher noch nicht für eine Verschiebung des Wahltermins am 13. September gesorgt. Doch viel machen können die Kandidaten einstweilen nicht.

CDU Mit dem parteilosen Alexander Pasch hat der CDU-Gemeindeverband Wachtendonk /Wankum bereits im November einen Bürgermeisterkandidaten aufgestellt. „Für die Besetzung der Wahlkreise und den Kreistag haben wir Kandidaten“, erklärt die stellvertretende Parteivorsitzende Gabi Stromenger. Durch Corona könne man derzeit keine Aufstellungsversammlung veranstalten. „Sobald die Beschränkungen aufgehoben sind, werden wir unsere Mitglieder zur Aufstellungsversammlung einladen.“ Das neue Wahlprogramm sei ausgearbeitet, an die Neugestaltung der Internetseite und den Facebook-Auftritt werde zurzeit noch letzte Hand angelegt.

Info Das ist der Rat von Wachtendonk Vorsitzender Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt (CDU) CDU 10 Sitze WWG 5 Sitze Grüne 3 Sitze SPD 3 Sitze WBV 2 Sitze FDP 1 Sitz

SPD Die SPD Wachtendonk wollte die Stimmbezirke am 13. März bei der Jahreshauptversammlung beschließen und die Kandidaten für die Bezirke bestätigen lassen. Ebenso sollte zu diesem Termin auch der Bürgermeisterkandidat gewählt werden. Frank Isler hatte seinen Hut in den Ring geworfen. „Durch die Warnungen aus Berlin und Düsseldorf haben wir diese Veranstaltung abgesagt. Alles liegt fix und fertig in der Schublade“, erklärt SPD-Ratsmitglied Jochen Ebel. Man sei startklar und warte nur noch ab, wann es wieder gefahrlos möglich und juristisch erlaubt ist, wieder zusammenzukommen. Ebel: „Wir werden aber unbedingt darauf achten, die Möglichkeit, sich mit dem Coronavirus zu infizieren, so gering wie möglich zu halten. Auch einer Verschiebung der Kommunalwahl bei anhaltender Pandemie sehen wir gelassen entgegen.“ Gesundheit sei wichtiger als alles.

WWG Die Arbeit der WWG wurde laut Vorsitzendem Peter Philipps in den vergangenen Jahren seitens der Wachtendonker Bevölkerung recht positiv wahrgenommen. Ein Indiz: Allein 2019 gab es mehr als 20 Neuzugänge. „Insofern ist es für uns relativ leicht, für alle 14 Wachtendonker und Wankumer Wahlbezirke jeweils einen Kandidaten aufzustellen.“ Darüber hinaus könne für die Reserveliste die doppelte Anzahl an Bewerbern aufgestellt werden. Die für Mitte März angesetzte Mitgliederversammlung beziehungsweise Aufstellungsversammlung musste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Seit Mittwoch sei bekannt, dass die Versammlungsfreiheit bis mindestens zum 3. Mai eingeschränkt sein wird. Wie mit den daraus entstehenden Konsequenzen, zum Beispiel Verschiebungen, umzugehen ist, dazu erwartet Philipps besonders vom Landeswahlleiter Wolfgang Schellen in den nächsten Tagen eine klare Antwort. „Für uns als etablierte Gruppe ist das alles vermutlich noch bis zum Abgabetermin am 16 Juli zu stemmen, aber was ist mit Gruppierung oder freien Bürgermeistern, die erstmalig antreten und dazu zahlreiche Unterstützungsunterschriften benötigen?“ Da könnten, so der WWG-Chef, dann schon Fragen zur Rechtmäßigkeit der demokratischen Fairness aufkommen.

WBV Für die WBV tritt, wie berichtet, Paul Hoene als Bürgermeisterkandidat an. Für alle Wahlkreise sind Kandidaten da. Aufgrund der Corona-Situation musste die für Ende April geplante Versammlung zur Wahl der Kandidaten für die Stimmbezirke und die Liste verschoben werden. Die WBV klärt gerade, wie weiter vorgegangen wird.

Bündnis 90/Grüne Die Grünen mussten ihre für den 2. April geplante Wahlversammlung absagen. Sie warten ab, wie sich die Lockerungen entwickeln. Bürgermeisterkandidat Ludwig Ramacher hatte in der vorhergehenden Mitgliederversammlung die Unterstützung des Ortsverbandes mit Mehrheit erhalten. Laut Aussage des Ortsverbandsvorsitzenden Heinz Sprünken wurden für die 14 Wahlkreise in Vorgesprächen und bei den monatlichen Treffen zum „Grünen Tisch“ interessierte Kandidaten gefunden, auch für die Reserveliste. Diese wird von den Fraktionsmitgliedern Annette Merseburg, Bruno Jöbkes und Ludwig Ramacher auf den ersten Positionen besetzt. „Dies muss aber noch in der hoffentlich bald stattfindenden Wahlversammlung durch unsere Mitglieder bestätigt werden.“ Terminlich sieht Sprünken keine Probleme, „da wir ja nicht auf die Einholung von Unterstützerunterschriften angewiesen sind“.